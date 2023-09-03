赴中國被消失4年 台商李孟居抵台親吻自由土地

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）4年前入境香港後失聯的台商李孟居，遭控「台諜」被關押多年，2日終於返抵國門，回歸故鄉，他忍不住在機場親吻「自由的土地」。

中央社指出，李孟居被判刑1475天，2日自東京飛回台北松山機場。李孟居分享心情，當初只因前往中國出差，就被拘捕，大嘆「自己對中國太天真了」，呼籲國人赴中港澳一定得當心。

李孟居是於2019年8月赴中國出差，當時「反送中」抗爭正酣。他8月20日在深圳海關準備轉香港機場離境時，遭遇嚴格檢查，行李被挖出數張「香港加油」卡片、聲援「長榮空服員罷工」卡片，就因此被逮捕。

李除了被控涉嫌從事危害「國家安全」活動，後又因他在旅館拍攝的深圳武警集結畫面，而被控 「涉嫌為境外刺探、非法提供國家秘密罪。」李孟居被冠上「台諜」罪名，判刑1年10個月。

他的刑期2021年就已服滿，但因加上剝奪政治權利附加刑2年，期間不准離開中國，因此直至2023年7月24日始得以離境，先赴日本收拾心情，9月2日才回台。

陸委會在「國人赴陸港澳提醒與建議專區」彙整了可能被中共以「間諜罪」等國安罪名逮捕、起訴或限制人身自由的樣態。如學術交流蒐集資訊；與中企、中共官員密切交往；拍攝港口或軍事演習畫面；宣傳民主自由理念；與在中國的外國機構密切交往；從事中國社會民情資料蒐集；經常往返邊境；未經中共核准，自行蒐集中國商業資訊；宗教傳教傳法；攜帶宗教物品、書籍，均有可能觸犯中國法律。

自由時報8月31日引述海基會發言人蔡孟君說法，除了上述行為，也有其他國人遭中方不合理對待的類型，就連獲中方涉台系統邀請前往，台灣民眾都有可能在入出境通關時遭到無理盤查留置。

海基會提醒，國人前往中國之前，最好先於陸委會「國人赴大陸地區動態登陸系統」登錄。在中國若遇急難事件，可直接撥打海基會24小時「緊急服務專線」（02）2533-9995。



台商李孟居遭中國指控為「台諜」並判刑，112年9月2日返抵台灣。（圖／中央社）



（圖／陸委會）