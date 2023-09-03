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昭示獨立參選決心 郭台銘辭去鴻海董事

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/03 09:25
鴻海創辦人郭台銘112年9月1日赴中研院福德宮參拜。（圖／中央社）

鴻海創辦人郭台銘112年9月1日赴中研院福德宮參拜。（圖／中央社）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）鴻海集團2日晚間發布重訊，宣布創辦人郭台銘已辭去董事一職，由於外界對其鴻海背景始終有疑慮，「主流民意大聯盟」發言人黃士修透露，此舉就是要展現其獨立參選之決心。

鴻海在聲明中指出，郭台銘因「個人因素」辭任董事一職。在本屆董事會9席董事當中，已經有過半數5席的獨立董事，因此在郭辭任後，無須立即補選董事。

鴻海強調，郭台銘4年前正式交棒給專業經理人，鴻海集團去年營業額突破了6兆台幣、今年的現金股利也創下1991年上市以來新高，可說是全球大型企業中非常成功的傳承案例。

「主流民意大聯盟」發言人黃士修2日表示，對於外界擔憂他的參選恐影響鴻海股價之說法，郭台銘能夠理解，雖已實質退出經營，但仍決定辭去董事，展現其獨立於政黨與鴻海之外的決心。

郭台銘8月28日召開「主流民意大聯盟」記者會，宣布角逐2024總統大選時，就遭外媒質問，其身為鴻海創辦人及重要股東之身分，當選恐遭中國制裁。當時他發下豪語，願犧牲他個人財產，換取中國不要攻打台灣，同時對中共沒收鴻海的說法嗤之以鼻。他表示，鴻海有百萬名股東，4成股權為基金機構持有者，倘若中共當局膽敢沒收鴻海資產，以後誰還敢投資中國？

記者會後，鴻海也立刻發表聲明切割。鴻海指出，1991年在台灣證券交易所上市掛牌以來，目前有超過80萬名股東。郭台銘4年前交棒，即未再參與公司管理，該公司亦不會參與政治活動。

由於郭台銘須獲得29萬人連署方能參選，郭辦2日在聲明中要民眾稍安勿躁，連署作業仍在規劃中，預計9月領表後才會展開。根據中選會期程，9月13日至9月17日受理申請為總統、副總統選舉被連署人，9月19日至11月2日受理連署書件，11月14日前公告連署結果。

至於屢傳郭台銘欲與國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲喝咖啡聊整合之事，究竟有沒有譜，上報報導，柯文哲2日回應，不是不能談，但「很多事自然就好，不要每天在媒體放話，誰受得了。」
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