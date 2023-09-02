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〈時評〉台灣應加速金融改革、調整儲備策略

台灣央行應考慮增加黃金儲備及其他可靠的外幣資產

By 溫潤身, 台灣英文新聞－時評
2023/09/02 21:00
台灣應加速金融改革與調整儲備策略

台灣應加速金融改革與調整儲備策略

第15屆金磚峰會8月22日於南非舉行，24日閉幕，與會國發表「金磚國家第十五次會晤約翰尼斯堡宣言」，強調推進「二十國集團完善跨境支付路線圖」，將鼓勵進一步就支付工具展開對話。對此，台灣也應積極發展數位新台幣，整合支付工具，並分散外匯儲備，以因應複雜的國際金融情勢。

金磚5國今年首次擴編為11國，增加阿根廷、埃及、衣索比亞、伊朗、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等6國，加上原來的巴西、俄羅斯、印度、中國、南非，並正企圖擴大勢力範圍，企圖與美國為首的7國集團（G7)西方世界分庭抗禮。

中國積極規劃邀請20多個「全球南方」國家，加入金磚集團，其中奈及利亞、迦納已表達加入意願，其他國家多正考慮中，全球政經及金融情勢一分為二態勢，未來趨勢將益加複雜。

巴西總統魯拉在金磚峰會中，亳不掩飾地表示，如今金磚集團的購買力，在全球GDP占比上看37%，人口占46%，金磚集團將續擁抱新成員。印度總理莫迪說，金磚國家的擴張與現代化，傳達一項訊息，全世界的金融機構都要與時俱進。他極力鼓吹金磚集團採用共同貨幣。南非堅持不結盟的政治立場，但是在金融政策上，偏向與金磚國家結盟。

投資理財暢銷書「富爸爸，窮爸爸」作者羅伯特清崎，在推特發文指出，金磚集團推出黃金支持的加密貨幣，將可能改變美元的價值，美元將可能不再「值錢」，他提數兆美元如湧回美國，會影響美元的價值，建議投資人要注意避險，可以考慮購入黃金、白銀。另外比特幣可能會增值，應注意未來趨勢。

美元當前最大的風險，不僅是來自金磚集團的挑戰，更大的麻煩是國債膨脹速度驚人，知名的美銀策略師哈內特在最新報告中指出，美債增長未來在10年內，將增加5.2兆美元，平均每天增加52億美元，速度快的驚人，預計第3季有價債券發行淨額將達到1兆美元，遠超巿場預期，創歷史同期新高，預計美國債務利息將在未來幾個月之內，達到前所未有的1兆美元，超過國防支出。

悲觀的財政前景，促使國際信評機構惠譽，8月初下調美國主權信用評級至AA+，引發風險資產市場劇烈震盪。更危險的是美債增速將遠超過經濟成長，據美國國會預算辦公室的數據，到了2033年美債金額將達到GDP的118.9%，比今（2023）年GDP的98.2%，再高出20%，目前美國主權債務已超過31兆美元，政府支出占GDP比重高達44%，比二戰時的峰值還高，如何減債，成為美國財政部一大難題。

更麻煩的是，如果美國無法減債，依這種速度繼續下去，30年增加一倍，到2051年將達到經濟產值的202%。台灣面對美債嚴重，應注意的問題是，外匯儲備迄今年7月底為止，總額為5664.9億美元，而且高達八成為美元儲備，風險高度集中，如果再發生如去年以來美國通貨膨脹嚴重、暴力升息、長短期國債利率倒掛情況，將可能再度衝擊台灣金融機構資產，以及外匯儲備價值。

因此如何防止再次因美國經濟危機導致美元動盪不安，台灣央行應考慮增加黃金儲備，以及其他可靠的外幣資產，以防止美元儲備過度集中的風險。雞蛋不要放在一個籃子裡，應該是台灣央行需要思考之處。

至於當前中國經濟情勢，在恆大、碧桂園等一連串大企業爆發財務危機後，已突顯其經濟窘境，惠譽信評公司最近表示，北京政府遲遲不推出「爆炸性」的紓困措施，最大的疑慮是擔心民企及地方政府將債務全部往中央政府推，勢必導致國債暴增，影響中國債信，使目前勉強維持的A級國家優良債信，極可能下墜到B級，後果更加嚴重，至於是否能夠渡過經濟危機，端視後續政府如何推出可行的紓困措施。

中國政府早在2021年推動「去美元化」，最積極的策略就是透過數位人民幣，以及區塊鏈，整合支付工具，使人民幣無實體化，並擴大結盟金磚國家，準備與美元進行金融及貨幣戰。美國亦自2022年開始，積極發展數位美元，以因應益趨複雜的國際金融及經濟情勢，並防止中國透過數位人民幣及區塊鏈，對美元發起貨幣戰。

面對國際政經情勢複雜，金融環境已演變成兩大集團對抗，台灣除了應分散外匯儲備風險，亦應積極規劃數位新台幣，並整合支付工具儘量邁向單一化，避免不當浪費國家資源，保護國家經濟及金融體系的安全。
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