【颱風海葵陸警】9/3週日台灣花蓮、台東、台南、高雄、屏東、嘉義縣市停班課 澎湖、雲林下午停班停課

更新時間：2023-09-03 12:00

9月3日停班停課：花蓮、台東、嘉義市、嘉義縣、台南、高雄、屏東

9月3日下午停班停課：澎湖、雲林、桃園市復興區華陵里、三光里及高義里。

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發布時間：2023-09-02 19:36

更新台南市、高雄市停班課：2023-09-02 20:07

更新嘉義縣、屏東縣、澎湖縣停班課：2023-09-02 20:48

更新陸上警報、陸上強風特報、大雨特報：2023-09-02 21:03

更新嘉義市停班課： 2023-09-02 21:52

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台灣中央氣象局2日中午發布陸上颱風警報，指對花蓮、臺東地區將構成威脅應嚴加戒備，傍晚人事行政局宣布，花蓮縣、台東縣、台南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣、嘉義市星期天（３日）已達停班停課標準，澎湖縣則從中午12點以後停班課。嘉義市尚未宣布。

氣象局提醒，海葵路徑不確定性大，預計4日侵襲台灣，6日（星期三）前風雨持續，且海葵來襲適逢年度大潮，漲潮期間沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水。

停班停課

截至9月2日下午9點06分，根據行政院人事行政總處全球資訊網及各縣市報導，目前花蓮縣、台東縣、台南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣、嘉義市已陸續宣布停班課，澎湖縣則為中午12點以後停班課。其它縣市政府尚未有停班停課訊息。

中央氣象局預估，明日花蓮24小時累積雨量將達600毫米，達到停班停課標準，花蓮縣府晚間6時宣布3日停班停課；花蓮航空站已宣布，明天航班皆取消。

因應海葵颱風來襲，花蓮縣政府下午啟動土石流與大規模崩塌保全戶預防性撤離，警方及國軍與公所合作，針對豐濱鄉、秀林鄉、萬榮鄉及卓溪鄉等鄉鎮潛勢溪流及土石流保全戶，預計撤離1410戶、共4400多人，由警方、國軍協助公所勸離民眾前往安置中心。

颱風位置



（中央氣象局圖片)

根據最新氣象資料顯示，「海葵」2日20時的中心位置在北緯 22.6 度，東經 124.4 度，即在鵝鑾鼻的東北東方約 370 公里之海面上，以每小時12轉17公里速度，向西進行。

氣象局指出，過去3小時強度略為增強，暴風圈亦稍擴大，目前中心在鵝鑾鼻東北東方海面，向西移動，其暴風圈正逐漸進入臺灣東半部海面，對宜蘭、花蓮、臺東、新竹以南地區及恆春半島將構成威脅。

目前颱風近中心最大風速每秒 40 公尺（約每小時 144 公里），相當於 13 級風；瞬間最大陣風每秒 50 公尺（約每小時 180 公里），相當於 15 級風。

警戒區域及事項

陸上：宜蘭、新竹、苗栗、臺中、花蓮、彰化、南投、雲林、嘉義、臺南、高雄、臺東、屏東、恆春半島應嚴加戒備。

海上：臺灣東北部海面、臺灣東南部海面、臺灣海峽、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

長浪、海水倒灌注意

氣象局提醒，今(2日)晚至明(3)日臺灣各沿海及澎湖、金門、馬祖有長浪發生的機率；臺灣附近各海面及巴士海峽風浪逐漸增大，尤其東南部(含蘭嶼、綠島)沿海將有6米以上浪高，請避免前往海邊。

另海葵來襲適逢年度大潮，排水不易。氣象局提醒，漲潮期間沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水。

陸上強風特報

今(2日)晚北部、東半部(含蘭嶼、綠島)沿海空曠地區及金門、馬祖易有較強陣風；明(3)日東南部(含蘭嶼、綠島)沿海空曠地區將有12至14級強陣風，臺灣各沿海空曠地區及澎湖、馬祖將有10至11級強陣風，其他地區及金門亦有局部8至9級強陣風出現的機率，請注意。

（中央氣象局圖片)

大雨特報

（中央氣象局圖片)