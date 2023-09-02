俄核子洲際導彈進入戰鬥狀態？ 美國防部：尚無法確認

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）由於俄烏戰爭進度膠著加上西方國家馳援烏克蘭，俄國曾多次威脅將在「俄國存亡受到威脅」時使用核子武器，而繼將戰術核武部署至白俄羅斯後，負責俄國各項太空計畫的俄羅斯航太公司（Roscosmos）昨（1）日更是直接表示，已讓能搭載核彈頭的重型洲際彈道飛彈「進入戰鬥狀態」。

據俄國官媒俄塔社（ITAR TASS）報導，Roscosmos負責人、俄羅斯副總理鮑里索夫（Yuri Borisov）指出，俄國的RS-28薩爾馬特洲際彈道飛彈（Sarmat）已就戰鬥位置。

該型導彈是一款陸基、配備多目標重返大氣層載具（MIRV）進行多目標攻擊能力的重型洲際彈道飛彈，本體重達200公噸，載彈量最大為10公噸，約為10個重型彈頭或15個核彈頭，不過據美方估計實際載彈量大概還要再小一些，大約落在10個核彈頭左右。

由於其開發目的是為取代舊型的撒旦重型洲際導彈R-36，北約又將RS-28稱為撒旦2號。俄國於去（2022）年4月試射成功，自莫斯科以北800公里處的普列謝茨克航天發射場（Plesetsk Cosmodrome）發射後，成功擊中領土最東側堪察加半島的目標，以此驗證其長程攻擊能力。

半島電視台報導，據俄國官方宣稱，RS-28最遠射程可達南北極，這代表著全球任何一個地方皆在其攻擊範圍內，而且這是世界上威力最強、射程最遠的彈道飛彈，更足以突破所有現代導彈防禦系統命中目標。

事實上，早在2月時俄國總統普丁就已經警告，包括薩爾馬特洲際彈道飛彈在內的多個俄國先進武器庫內武器將會陸續開始進行部署，而在再一年前，大約是俄國閃電突襲烏克蘭失敗，戰爭持續了兩個月後，普丁就已經威脅過，該型導彈會讓所有試圖「侵犯」俄國安全的國家三思。

在此之前美國曾表示，情報顯示俄國尚且沒有動用核武的打算，不過昨日美國國防部新聞秘書柯比（John Kirby）受訪時指出，目前無法確認俄國是否真的已讓該型導彈進入戰鬥狀態。