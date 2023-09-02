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澳洲軍警延長駐索羅門群島 支援太平洋運動會與2024大選

By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/02 17:43
澳洲國防部長馬勒斯（左）月訪問索羅門群島，與索國總理蘇嘉瓦瑞（右）會面。（圖／索羅門群島廣播公司臉書）

澳洲國防部長馬勒斯（左）月訪問索羅門群島，與索國總理蘇嘉瓦瑞（右）會面。（圖／索羅門群島廣播公司臉書）

（台灣英文新聞／李朝儀　綜合外電報導）太平洋島國索羅門群當局表示，澳洲的警察仍將駐紮於當地，為今（2023）年11月的太平洋運動會及2024年的全國大選提供安保支援。

過去數十年，澳洲支援索國警力訓練、進駐島上協防維安。去（2022）年11月索國首都荷尼阿拉（Honiara）發生暴亂，總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）要求澳洲政府派軍警協助平亂，該特遣隊遂於12月抵達，並原定於今年12月撤離。

衛報報導，索羅門群島廣播公司（Solomon Islands Broadcasting）昨（1）日在臉書發布聲明指出，在11月太平洋運動會舉行前，警察人數將會增加，屆時預計將有來自逾20國約5000名運動員前來參賽。

索羅門群島事關中國與歐美陣營在太平洋的角力。在索國2019年與台灣斷交轉向中國後，中國加大對索國基礎建設的援助力度，雙方於2022年簽訂「中索安全合作架構協定」（Framework Agreement on Security Cooperation）後，中國更在首度在中國境內協助訓練索羅門警察，並否認在索國建立海軍基地的意圖。在去年的叛亂中，中國也派出警力與裝備協助索國。

中國不僅強化與索國的警務合作，還捐贈了並建造了太平洋運動會場館。荷尼阿拉與北京間的關係日益密切，也使得該國與澳洲、美國等西方國家關係緊張。

聲明指出，索國在8月4日向澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）正式提出要求，將澳洲警察的駐留期限延長至2024年6月，以便為即將來臨的大選提供安保支援。

索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）在聲明中表示，太平洋運動會與大選的安保需求龐大，澳洲同意協助支援，將填補這兩項活動舉行前、後與期間的安保空白。

聲明還提及，澳洲為索羅門群島的主要援助夥伴，與索國有長期的安全關係，雙方將繼續討論2024年6月以後的全面安全夥伴關係。」
索羅門
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更新時間 : 2023-09-03 12:50 GMT+08:00

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