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今年網攻德國經損高達1600億美元 來自俄羅斯、中國駭客最大宗

德國情報單位報告道出中國駭客組織的攻擊手法，像是利用企業和家用無線分享器、網路印表機、家庭智慧裝置（如電燈、暖氣）、和太陽能設備等物聯網設備的安全漏洞，不著痕跡地進行網路攻擊

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/02 17:03
駭客示意圖（圖／路透社Alamy）

駭客示意圖（圖／路透社Alamy）

（台灣英文新聞／楊琇羽　綜合外電報導）德國國家情報單位- 聯邦憲法保護局（BfV）日前公布了一份「網路安全簡報（Cyber-Brief）」，裡面提到代號APT 15和APT 31兩個來自中國的駭客組織，指其駭進德國政府機構網路、德國中小企業與個人的終端設備網路，透過漏洞及後門，取得資訊。

同一時間，德國柏林一間資安協會 Bitkom 在訪調逾千家德國企業後周五 ( 1 日) 也 發布報告，指德國企業面臨來自中國和俄羅斯的網路安全威脅與攻擊與日俱增。協會從訪調中發現，光是今（2023）年，約46%的網攻來自俄羅斯，遠高於 2021 年的 23%，另外有42％ 受訪企業說他們今年曾遭到來自中國駭客的攻擊，其餘包括東歐國家、美國等，有的則難判別地理來源。

《德國之聲》引用德國電視二台報導，中國駭客兩年前已經成功入侵了德國聯邦制圖和土地測量局（BKG），該機構主要負責繪制詳細地圖和評估衛星圖像，該次發出攻擊的單位，被點名是中國的APT 15駭客組織。

「網路安全簡報（Cyber-Brief）」道出中國駭客組織的攻擊手法，像是利用企業和家用路由器（無線分享器）、網路印表機、家庭智慧裝置（如電燈、暖氣）、和太陽能設備等物聯網設備的安全漏洞，不著痕跡地進行網路攻擊，這也是目前歐盟想立法因應的議題。報告中提醒，無論是企業還是個人都應該及時更新安全防護軟體，全面了解自己的網路中運行著哪些設備具有風險並更改密碼。

德國聯邦憲法保護局副局長 Sinan Selen 建議，他們有辦法非常精準地定位駭客所在區域。根據這份報告，駭客攻擊光是在今（2023）年，就已造成德國企業的經濟損失共達1600億美元，相當驚人，這些損失源自資料被盜、商業機密遭偷取等。
網攻
駭客

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