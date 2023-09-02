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俄國軍事部落客靠烏克蘭戰爭致富　一則廣告可達平均月薪3倍

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/02 15:57
頂級的俄國軍事部落客如WarGonzo一則廣告貼文要價新台幣約6.2萬。（圖／截自WarGonzo Telegram）

頂級的俄國軍事部落客如WarGonzo一則廣告貼文要價新台幣約6.2萬。（圖／截自WarGonzo Telegram）

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）英國媒體BBC發現，許多俄國軍事部落客正在大發俄烏戰爭財，透過不實的戰爭報導賺取巨額廣告收入。

BBC報導，俄國以「Z」字作為入侵烏克蘭行動的非官方標誌，因此支持侵烏戰爭的網紅在俄國也被稱為俄國軍事部落客（Z-Bloggers）。這群自媒體每日定量發布可怕的無人機空襲影片、關於烏克蘭總統澤倫斯基的不實言詞，還有各式廣告包含加密貨幣及時裝。

自2022年侵烏戰爭發動以來，俄國軍事部落客在Telegram上獲得數百萬的粉絲，尤其在俄國總統普丁（Vladimir Putin）對Instagram、Facebook 和 Twitter（現名Ｘ）發布禁令後，許多俄國網民轉移到Telegram平台，也導致廣告市場激增。

俄國軍事部落客經常與俄國軍方合作，發布來自前線的影片，號召俄國年輕人入伍為國效力，並利用這些戰後激增的市場，與希望接觸年輕受眾的公司進行廣告合作。

BBC全球虛假訊息小組成員假扮酒店業者，聯繫俄國軍事部落客探知廣告價碼。其中一位名為科茨（Alexander Kots），他是一家親政府報紙的資深記者，後來成為俄國軍事部落客，並有60多萬人追蹤他的私人Telegram。他表示，一條廣告根據曝光時間的長短，價碼從4.8萬至7萬盧布（約新台幣15872至23146元）不等。

另一位最廣為人的俄國軍事部落客皮高夫（Semyon Pegov，又名 WarGonzo），他的私人Telegram有逾120萬名追蹤者，一篇貼文要價1550英鎊（約新台幣62193元）。

頂級的俄國軍事部落客每天至少發布一條廣告，因此他們的潛在收入遠高於俄羅斯6.6萬盧布（約新台幣21824元）的每月平均薪資。

一家與瓦格納相關頻道合作的廣告代理商向BBC報價，在「灰色地帶」（Grey Zone）頻道發布的每條廣告相當於260英鎊（約新台幣10432元），該頻道是瓦格納專屬頻道，擁有60萬粉絲。

其他俄國軍事部落客的報價，則落在每則180英鎊（約新台幣7222元）到86英鎊（約新台幣3450元）不等。

科茨是唯一一位同意與BBC對話的俄國軍事部落客，他人在被占領的烏克蘭城市巴赫姆特（Bakhmut），自稱為信息戰中的一名記者，儘管如此，他也明白俄國的宣傳在一定程度上依賴於像他這樣的人。

「（俄國）國防部經常聽取我們的意見，我們有直接的渠道私下向他們傳遞訊息。這些都是幕後工作，而我就是做這些的，」科茨說道。
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