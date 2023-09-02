Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

登月後劍指太陽 印度今發射太陽觀測航空器

「太陽-L1號」（Aditya-L1）探測器目標是距離地球150萬公里處，這趟旅程將花費大概4個月。

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/02 14:51
Aditya-l1降落位點示意圖 ( 圖片翻攝自 ISRO 網站 ) 

Aditya-l1降落位點示意圖 ( 圖片翻攝自 ISRO 網站 ) 

（台灣英文新聞／李昱德　綜合外電報導）或許是早就有規劃，也或許是因為寫下第一個讓登陸器軟著陸在月球南極的國家，印度太空研究組織（ISRO）接著又拋出他們下一階段的計畫：太陽觀測任務。

當地時間周六的11:50，「太陽-L1號」（Aditya-L1）探測器將自斯里赫里戈達島（Sriharikota）薩迪什·達萬航天中心發射場啟程，目標是距離地球150萬公里處，這趟旅程將花費大概4個月。

探測器的名字就直接明示了探測任務的目的。Aditya是印度神話中太陽神蘇利耶（Sūrya）的別名，而L1則是指「拉格朗日點」（Lagrange point）1，也就是探測器最後會「駐足」觀測太陽的位置。

歐洲太空總署（ESA）解釋指出，所謂的拉格朗日點，是指太空中兩個巨大星體引力互相影響、拉扯中保持平衡的位置，探測器一旦抵達該處，就可以用地球繞太陽公轉的同樣速度繞行太陽，藉此靠最少的燃料持續運作。

ISRO透露，太陽-L1號上面搭載了將會用來觀察日冕、太陽光球及太陽色球的7個重要科學研究儀器，希望藉此了解太陽風與太陽閃焰等這些自然現象的成因，還有對地球及「太空天氣」產生的影響。

前ISRO科學家表示，太陽的輻射、熱能及磁場等因素不只影響地球的天氣，也會影響太空中的天氣，而太空天氣對衛星能否正常運作有著很大的影響，像是太陽風和太陽風暴會影響衛星中的電子元件，甚至可以讓裡面的電路停止運轉，不過現階段人類對太空天氣的了解有限，無法有效避免衝擊衛星運作的狀況發生。

印度的登月任務讓他們成為繼美國、前蘇聯、中國之後第四個成功讓太空飛行器軟著陸的國家，也是第一個成功降落在月球南極的國家，而如果這個太陽觀測任務成功，這也代表印度正式加入其他已經在研究太陽的國家行列。
太空
衛星

相關新聞

打撈北韓軍事衛星殘骸8日無收穫　南韓推測已自爆成碎片
打撈北韓軍事衛星殘骸8日無收穫　南韓推測已自爆成碎片
2023/09/01 15:54
安理會除中俄皆譴責軍事衛星發射　北韓大使突轉移話題斥日本排放核廢水
安理會除中俄皆譴責軍事衛星發射　北韓大使突轉移話題斥日本排放核廢水
2023/08/26 17:04
聯合國安理會將就發射軍事衛星一事召開會議　北韓大使可能出席
聯合國安理會將就發射軍事衛星一事召開會議　北韓大使可能出席
2023/08/25 17:46
布局台灣未來10年百業創新！行政院拍板2024年科技預算1569億元　將擴大投入晶創、淨零關鍵科技　
布局台灣未來10年百業創新！行政院拍板2024年科技預算1569億元　將擴大投入晶創、淨零關鍵科技　
2023/08/24 15:03
北韓二度發射軍事衛星失敗告終　預告將於10月再射
北韓二度發射軍事衛星失敗告終　預告將於10月再射
2023/08/24 11:47

更新時間 : 2023-09-02 17:18 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】中度颱風「海葵」陸警2日上午發布　3日至6日影響台灣最明顯
【更新】中度颱風「海葵」陸警2日上午發布　3日至6日影響台灣最明顯
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
韓劇「Moving異能」李正河為戲增重30公斤：姐姐的朋友不相信是我演的
韓劇「Moving異能」李正河為戲增重30公斤：姐姐的朋友不相信是我演的
【537人提告】北檢辦imB詐騙案•曾國緯父子等31人吸金90億遭起訴　鄭文燦等另案偵查
【537人提告】北檢辦imB詐騙案•曾國緯父子等31人吸金90億遭起訴　鄭文燦等另案偵查
曾被譽為「未來的語言」歐美大學生為何不愛學中文了？
曾被譽為「未來的語言」歐美大學生為何不愛學中文了？
【三颱動態】蘇拉遠離鴻雁無影響海葵１日晚間發布海警　台灣2日北東間歇雨越晚越大
【三颱動態】蘇拉遠離鴻雁無影響海葵１日晚間發布海警　台灣2日北東間歇雨越晚越大
台灣原民金曲歌手拉卡‧巫茂再出輯！葛萊美級視覺設計搭配賽德克史詩電音磅礡登場
台灣原民金曲歌手拉卡‧巫茂再出輯！葛萊美級視覺設計搭配賽德克史詩電音磅礡登場
台灣2030雙語政策亂象：戰術不佳還是戰略錯誤？
台灣2030雙語政策亂象：戰術不佳還是戰略錯誤？
【更新】颱風「海葵」影響　台灣宜蘭太平山遊樂區休園•綠島蘭嶼小琉球船班異動
【更新】颱風「海葵」影響　台灣宜蘭太平山遊樂區休園•綠島蘭嶼小琉球船班異動
【更新外交部回應】英國外相30日訪北京 下議院官方文件首稱台灣「獨立國家」
【更新外交部回應】英國外相30日訪北京 下議院官方文件首稱台灣「獨立國家」