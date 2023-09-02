登月後劍指太陽 印度今發射太陽觀測航空器

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）或許是早就有規劃，也或許是因為寫下第一個讓登陸器軟著陸在月球南極的國家，印度太空研究組織（ISRO）接著又拋出他們下一階段的計畫：太陽觀測任務。

當地時間周六的11:50，「太陽-L1號」（Aditya-L1）探測器將自斯里赫里戈達島（Sriharikota）薩迪什·達萬航天中心發射場啟程，目標是距離地球150萬公里處，這趟旅程將花費大概4個月。

探測器的名字就直接明示了探測任務的目的。Aditya是印度神話中太陽神蘇利耶（Sūrya）的別名，而L1則是指「拉格朗日點」（Lagrange point）1，也就是探測器最後會「駐足」觀測太陽的位置。

歐洲太空總署（ESA）解釋指出，所謂的拉格朗日點，是指太空中兩個巨大星體引力互相影響、拉扯中保持平衡的位置，探測器一旦抵達該處，就可以用地球繞太陽公轉的同樣速度繞行太陽，藉此靠最少的燃料持續運作。

ISRO透露，太陽-L1號上面搭載了將會用來觀察日冕、太陽光球及太陽色球的7個重要科學研究儀器，希望藉此了解太陽風與太陽閃焰等這些自然現象的成因，還有對地球及「太空天氣」產生的影響。

前ISRO科學家表示，太陽的輻射、熱能及磁場等因素不只影響地球的天氣，也會影響太空中的天氣，而太空天氣對衛星能否正常運作有著很大的影響，像是太陽風和太陽風暴會影響衛星中的電子元件，甚至可以讓裡面的電路停止運轉，不過現階段人類對太空天氣的了解有限，無法有效避免衝擊衛星運作的狀況發生。

印度的登月任務讓他們成為繼美國、前蘇聯、中國之後第四個成功讓太空飛行器軟著陸的國家，也是第一個成功降落在月球南極的國家，而如果這個太陽觀測任務成功，這也代表印度正式加入其他已經在研究太陽的國家行列。