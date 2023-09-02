尚達曼壓倒性當選新加坡總統　人民行動黨執政仍受肯定

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）新加坡1日舉行總統大選，前國務資政尚達曼以7成支持率壓倒性勝出，也被外界視為對執政黨人民行動黨的信任投票。

新加坡推行總統民選制度至今，只有2次透過投票選出總統，其他3屆都由唯一一位合格候選人直接當選，上次投票產生總統已是2011年。本次大選罕見有三位合格參選者，尚達曼（Shanmugaratnam Tharman）以70.4%的得票率脫穎而出，新加坡政府投資公司前首席投資官黃國松獲得15.72%的支持， 職總英康（NTUC Income）前總裁陳欽亮以13.88%得票率排名第三。

半島電視台報導，尚德曼在選舉結果公布前曾在演說中表示，「我相信這是（選民）對新加玻投下的信任票，這是對我們可以共同進步的未來投下樂觀的一票。」

尚達曼為執政黨人民行動黨（PAP）重點培植的菁英，自2001年踏入新加坡政壇，曾連續5屆當選國會議員、擔任過金融管理局總裁、副總理、教育部長和財政部長等職務，並獲星國總理李顯龍支持參選總統。

根據星國憲法規定，總統候選人在提名日當天不得為任何政黨成員，因此尚達曼已退出人民行動黨並卸下各項公職。

儘管新加坡總統為禮儀性、無黨派的職務，但尚達曼的壓倒性勝出，可以視為人民對實際掌權者、現任總理李顯龍以及執政的人民行動黨普遍依然抱持信任。

南洋理工大學的政治學家阿卜杜拉（Walid Jumblatt Abdullah）指出，「這表明，只要提出的候選人可信，人民行動黨仍然是一個值得信賴的品牌。尚達曼是最可信的人選。」

尚達曼也在結果揭曉後表示，對於選民給予的強烈支持將「懷著謙卑的心」。他強調「新加坡人可以一起前進，相互支持」，並承諾未來會致力於推進新加坡「樂觀且團結的未來」。

尚達曼當選第9屆總統，並訂於9月14日宣誓就職。台灣外交部指出，駐新加坡代表處已於第一時間將總統蔡英文的親簽賀函轉致尚達曼總統，表達我國誠摯祝賀，以及對台星雙邊關係持續深化的重視與期待。

外交部表示，蔡總統在賀函中提到，後疫情時代，台星兩國在經貿、旅遊、文化、教育和科技等領域的關係持續增進，去年台灣在新加坡的投資更創下新高。蔡總統期盼未來與尚達曼總統共同合作，深化台星長久情誼，拓展兩國合作關係，造福雙方人民。