【今年最大IPO】科技大咖出籠搶購Arm股票 路透：花落可望這幾家

( 台灣英文新聞／楊琇羽 綜合報導 ) 全球總部位於英國的晶片架構設計商安謀（Arm）八月中旬向美國證交會遞件申請九月上市，安謀的科技大咖客戶競相搶購首次公開募股，國內報導甚至傳晶圓代工廠台積電也有興趣插一腳。

股票代碼ARM在那斯達克交易所首次公開募股的行動，有望成為今年全球最大規模的IPO，也可能是科技史上僅次於阿里巴巴和臉書的第三大IPO的行動。

安謀為何夯？

安謀在低耗能處理器領域有壟斷地位，也由於起跑的早，全球智慧手機超過九成微處理器晶片架構都是採用安謀的設計，連蘋果Mac也在多年前採用安謀架構的處理器，讓英特爾不再獨領風騷。

不僅在智慧手機微處理晶片居壟斷地位，另外在人工智慧應用當道、高效能運算需求爆發之際，即早布局的安謀架構CPU在雲端運算市場已取得成功。

誰在搶購？

知情人士向路透社透露，科技大咖諸如蘋果、曾經差點併購安謀的繪圖晶片處理器大廠輝達、谷歌、超微等都準備買進安謀首次公開發行的股票。這些公司望藉此擴大與安謀的商業關係，確保其競爭對手不會獲得優勢。

蘋果和輝達等其它戰略投資方，同意各以2500萬至1億美元之間不等的金額投入安謀的公開上市活動，安謀和2016年買下安謀的日本軟銀，傳已保留一成股份給安謀的客戶。

英特爾、三星電子、Cadence、Synopsys都排隊等著買進安謀公開發行的股票，目前也參與IPO談判。這批搶購盛況也可能將公司股價再往上帶。

不願具名人士告知路透社，先前傳出有興趣也參與IPO談判的亞馬遜，決定不會參與購買。