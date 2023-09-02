Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

【今年最大IPO】科技大咖出籠搶購Arm股票 路透：花落可望這幾家

他們競逐的不只是安謀的股票，而是晶片產業競爭優勢和影響力

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/02 13:29
(Photo by Jaap Arriens/NurPhoto via Reuters)

(Photo by Jaap Arriens/NurPhoto via Reuters)

( 台灣英文新聞／楊琇羽 綜合報導 ) 全球總部位於英國的晶片架構設計商安謀（Arm）八月中旬向美國證交會遞件申請九月上市，安謀的科技大咖客戶競相搶購首次公開募股，國內報導甚至傳晶圓代工廠台積電也有興趣插一腳。

股票代碼ARM在那斯達克交易所首次公開募股的行動，有望成為今年全球最大規模的IPO，也可能是科技史上僅次於阿里巴巴和臉書的第三大IPO的行動。

安謀為何夯？

安謀在低耗能處理器領域有壟斷地位，也由於起跑的早，全球智慧手機超過九成微處理器晶片架構都是採用安謀的設計，連蘋果Mac也在多年前採用安謀架構的處理器，讓英特爾不再獨領風騷。

不僅在智慧手機微處理晶片居壟斷地位，另外在人工智慧應用當道、高效能運算需求爆發之際，即早布局的安謀架構CPU在雲端運算市場已取得成功。

誰在搶購？

知情人士向路透社透露，科技大咖諸如蘋果、曾經差點併購安謀的繪圖晶片處理器大廠輝達、谷歌、超微等都準備買進安謀首次公開發行的股票。這些公司望藉此擴大與安謀的商業關係，確保其競爭對手不會獲得優勢。

蘋果和輝達等其它戰略投資方，同意各以2500萬至1億美元之間不等的金額投入安謀的公開上市活動，安謀和2016年買下安謀的日本軟銀，傳已保留一成股份給安謀的客戶。

英特爾、三星電子、Cadence、Synopsys都排隊等著買進安謀公開發行的股票，目前也參與IPO談判。這批搶購盛況也可能將公司股價再往上帶。

不願具名人士告知路透社，先前傳出有興趣也參與IPO談判的亞馬遜，決定不會參與購買。
安謀
Arm
晶片架構
軟銀

相關新聞

金氏世界紀錄：馬斯克創史上最大個人財產損失　仍是世界第二富
金氏世界紀錄：馬斯克創史上最大個人財產損失　仍是世界第二富
2023/01/10 20:58
美國參議員推「台灣嚇阻法案」 每年20億美金助台自衛抗中
美國參議員推「台灣嚇阻法案」 每年20億美金助台自衛抗中
2021/11/05 10:34
美國英特爾落後台積電主因為何? 施振榮：台灣產業啟動「典範轉移」
美國英特爾落後台積電主因為何? 施振榮：台灣產業啟動「典範轉移」
2021/04/21 17:45

更新時間 : 2023-09-02 17:18 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】中度颱風「海葵」陸警2日上午發布　3日至6日影響台灣最明顯
【更新】中度颱風「海葵」陸警2日上午發布　3日至6日影響台灣最明顯
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
韓劇「Moving異能」李正河為戲增重30公斤：姐姐的朋友不相信是我演的
韓劇「Moving異能」李正河為戲增重30公斤：姐姐的朋友不相信是我演的
【537人提告】北檢辦imB詐騙案•曾國緯父子等31人吸金90億遭起訴　鄭文燦等另案偵查
【537人提告】北檢辦imB詐騙案•曾國緯父子等31人吸金90億遭起訴　鄭文燦等另案偵查
【三颱動態】蘇拉遠離鴻雁無影響海葵１日晚間發布海警　台灣2日北東間歇雨越晚越大
【三颱動態】蘇拉遠離鴻雁無影響海葵１日晚間發布海警　台灣2日北東間歇雨越晚越大
曾被譽為「未來的語言」歐美大學生為何不愛學中文了？
曾被譽為「未來的語言」歐美大學生為何不愛學中文了？
台灣原民金曲歌手拉卡‧巫茂再出輯！葛萊美級視覺設計搭配賽德克史詩電音磅礡登場
台灣原民金曲歌手拉卡‧巫茂再出輯！葛萊美級視覺設計搭配賽德克史詩電音磅礡登場
台灣2030雙語政策亂象：戰術不佳還是戰略錯誤？
台灣2030雙語政策亂象：戰術不佳還是戰略錯誤？
【更新】颱風「海葵」影響　台灣宜蘭太平山遊樂區休園•綠島蘭嶼小琉球船班異動
【更新】颱風「海葵」影響　台灣宜蘭太平山遊樂區休園•綠島蘭嶼小琉球船班異動
【更新外交部回應】英國外相30日訪北京 下議院官方文件首稱台灣「獨立國家」
【更新外交部回應】英國外相30日訪北京 下議院官方文件首稱台灣「獨立國家」