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鬆一口氣？碧桂園境內私募債獲展延 中國金融工具出籠救市、限購令傳將放寬

不過，碧桂園下周還有另一關要過 — 償付價值共2250萬美元的境外私募債過期利息。

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/02 11:55
碧桂園2023年8月13日稱多支境內公司債券自14日開市起停止交易，消息一出，隔天該公司在香港的股價暴跌超過18%。外界更擔憂，碧桂園有可...

碧桂園2023年8月13日稱多支境內公司債券自14日開市起停止交易，消息一出，隔天該公司在香港的股價暴跌超過18%。外界更擔憂，碧桂園有可...

( 台灣英文新聞／楊琇羽 綜合報導 ) 深陷債務泥沼的中國房地產龍頭--碧桂園出現債券兌付危機之後，經過一連串協商，境內債權人表決同意展延還款一筆高達 39 億人民幣（5.4 億美元) 的私募債。

近來外界擔憂，碧桂園債務約違將引發中國經濟更大風暴。

財訊報導，去年轉虧的碧桂園週三發布今年上半年財報，上頭驚見500億元人民幣巨額虧損，加上即將到期（未公開交易）境內私募債券，顯得捉襟見肘，公司表示「堅決不躺平」會力爭寬限還款。

兩名知情人士周六（２日）告知路透社，碧桂園境內債權人會議決議，同意拉長40天本金兌付寬限期，金融市場和中國政府可望鬆一口氣。

此前，中國央行 23 日進一步降息，減輕債台高築房地產業者償還貸款的負擔，本周五（1 日）宣布，為提升金融機構外匯資金運用能力，9 月15日起調降金融機構外匯存款準備金率 2 個百分點，由現行的 6% 下調至 4%；同日，包括中國工商銀行、中國建設銀行、中國農業銀行在內，都宣布調降存款掛牌利率5至25個基點不等，以因應銀行下調貸款利息的壓力。

同時，有消息也指北京計劃放寬「限購令」（重點城市每戶只可新購一套住房，其中部份城市甚至只限當地設籍居民才有資格購買），企圖振興房市。

不過，碧桂園下周還有另一關要過 — 償付價值共2250萬美元的境外私募債過期利息。
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更新時間 : 2023-09-02 17:18 GMT+08:00

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