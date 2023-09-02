颱風海葵暴風圈3日侵襲台灣 氣象局周六發布陸警 、提醒遇大潮慎防淹水

首發時間：2023-09-02 09:33

更新氣象局發布陸警：2023-09-02 12:03

（台灣英文新聞／社會組綜合報導）台灣中央氣象局2日上午更新颱風動態，指第11號颱風「海葵」過去3小時強度略為增強，暴風圈正逐漸接近臺灣東半部海面，中午更發布陸上颱風警報，指對花蓮、臺東地區將構成威脅，應嚴加戒備。

氣象局也提醒，路徑不確定性大，預計周日侵襲台灣，周三（6日）前風雨持續，且海葵來襲適逢年度大潮，漲潮期間沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水。

颱風位置



（中央氣象局圖片)

根據最新氣象資料顯示，「海葵」2日11時的中心位置在北緯 22.3 度東經 125.9 度，即鵝鑾鼻東方約 520 公里之海面上，以每小時17轉14公里速度，向西進行。

颱風前進方向以每小時17轉14公里速度，向西進行，近中心最大風速每秒 38 公尺（約每小時 137 公里），相當於 13 級風；瞬間最大陣風每秒 48 公尺（約每小時 173 公里），相當於 15 級風。

長浪、海水倒灌注意

氣象局提醒，今(2)日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、南部、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率；北部、東半部海面及巴士海峽風浪逐漸增大，尤其基隆北海岸、東半部沿海及馬祖將有三米以上浪高，前往海邊活動需注意安全。至於在臺灣東北部和東南部海面、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

另海葵來襲適逢年度大潮，排水不易。氣象局提醒，漲潮期間沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水。

停班停課

截至 9 月 2 日上午 9 點 37 分，根據行政院人事行政總處全球資訊網，目前各縣市政府尚未有停班停課訊息。