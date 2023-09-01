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【三颱動態】蘇拉遠離鴻雁無影響海葵１日晚間發布海警　台灣2日北東間歇雨越晚越大

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By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/01 20:28
中央氣象局1日晚間8時30分發布海葵颱風陸上警報（圖／中央氣象局）

中央氣象局1日晚間8時30分發布海葵颱風陸上警報（圖／中央氣象局）

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合報導）蘇拉、海葵、鴻雁颱風先後生成，今（1日）晚8時30分中央氣象局發布海葵颱風海上警報。中央氣象局也預估，海葵會在花、東附近登陸，3日是影響台灣最明顯的時間，各地天氣及風浪的影響大，務必注意。

中央氣象局表示，中颱海葵1日20時的中心位置在北緯21.8度，東經128.0度，即在鵝鑾鼻的東方約730公里之海面上，以每小時15轉19公里速度，向西北西轉西進行。目前中心在鵝鑾鼻東方海面，向西北西轉西移動，其暴風圈正逐漸接近台灣東半部海面，對台灣東半部海面及巴士海峽將構成威脅。

中央氣象局提醒，台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。今（1日）晚至明（2）日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率，前往海邊活動請注意安全。適逢年度大潮，漲潮期間沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水。

【三颱動態】蘇拉遠離鴻雁無影響海葵１日晚間發布海警　台灣2日北東間歇雨越晚越大

【三颱動態】蘇拉遠離鴻雁無影響海葵１日晚間發布海警　台灣2日北東間歇雨越晚越大

海葵颱風潛勢預測（圖／中央氣象局）

中央氣象局也預測，09月02日02時，海葵中心位置在北緯22.3度，東經126.9度，中心氣壓965百帕，近中心最大風速每秒 35 公尺，瞬間最大陣風每秒 45 公尺，七級風暴風半徑 180 公里，十級風暴風半徑60公里，70%機率半徑30公里。

稍早中央中央氣象局也指出，預估海葵會在花、東附近登陸，禮拜日整天是影響台灣最明顯的時間，各地天氣及風浪的影響大，務必注意。

關於第9號颱風「蘇拉」，中央氣象局指出已減弱為中度颱風，下午2時中心位於鵝鑾鼻西方550公里之海面上，向西進行遠離台灣；至於第12號颱風「鴻雁」今日下午2時中心位於台北東方3060公里的海面上，向西北進行，距離遙遠，對台灣天氣無影響

關於台灣各地天氣，今日台灣在大低壓帶中，且受颱風外圍環流影響，水氣多，天氣不穩定，桃園以北及東半部地區有局部短暫陣雨，清晨基隆北海岸已有豪雨發生，而新竹以南白天為多雲到晴的天氣，不過午後雷陣雨發展旺盛，局部時雨量都有來到50毫米左右；氣溫方面，各地高溫普遍為32到34度，其中苗栗大湖鄉有來到36.6度。

明（2）日隨著颱風逐漸接近，水氣再增多，北部及東半部降雨機率提高，整日有間歇性陣雨出現，且越晚雨勢越明顯局部有大雨或豪雨發生的機率，風力也逐漸增強，晚上基隆北海岸及東半部沿海空曠地區將有8至9級強陣風，請注意天氣的變化做好準備，而中南部白天仍為多雲到晴的天氣，午後留意局部雷陣雨，降雨機率高，下午出門請攜帶雨具備用；氣溫方面，各地高溫普遍為31至33度。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：2日受颱風外圍環流影響，中部以南地區風速較弱，清晨至上午稍易累積污染物，午後有局部短暫雷陣雨，受降雨洗除作用影響，空氣品質多為良好；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；中部以南零星地區短時間可能達普通等級；馬祖為「普通」等級。
海葵颱風
颱風海上警報

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