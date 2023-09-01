太魯閣事故車廂時隔2年找出9片頭蓋骨 日本專家：談預防事故前應先檢討

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台鐵太魯閣事故列車的車廂兩天內發現9片頭蓋骨及多項遺物，受邀來台灣參加台鐵安全改革研討會的日本教授安部誠治今（１）日表示，台鐵在談預防事故前，應當先行檢討此事。

2021年4月2日，台鐵太魯閣列車於撞上掉落鐵軌的吊卡大貨車，釀成49人死亡、200多人輕重傷的重大交通事故，其中受損最為嚴重的第7、8節車廂被保留在台鐵富岡基地園區。交通部昨（8月31）日前往園區追悼罹難者，太魯閣號罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君在車廂內找到1片疑似頭蓋骨。

中央社報導，鐵路警察局刑大鑑識人員與台鐵人員今日再度前往進行地毯式搜索，又在第8節車廂找到另外8塊疑似頭蓋骨，以及衣物、手機、輔具等。桃園地檢署表示，經指派檢察官率法醫到場勘查、司法警察詳細調查蒐證，後續將安排疑似罹難者遺骸進行DNA型別鑑定。

關西大學名譽教授安部誠治受交通部邀請來台分享JR西日本改革經驗，昨天也前往園區追悼，目睹發現頭蓋骨一事。JR西日本曾在2005年發生福知山線脫軌事故，奪走107條人命。事故後，安部誠治擔任JR西日本為訂定安全計劃而成的「安全推進專家小組」成員，後來也成為「新幹線嚴重事故專家小組」主席，並於今年4月起擔任JR西日本技術顧問。

安部誠治今日在研討會上表示，JR西日本當年都是等事故發生才去分析原因，而無風險評估，當時他嚴厲批判，促成立安全專家會議，福知山事故也促使JR西日本反省組織問題，在他看來JR西日本已在改變，每天都有安全會議，但他認為還不夠。

安部誠治也直言，太魯閣號事故迄今已逾2年，竟還在事故列車的車廂中發現頭蓋骨，目睹此事他不僅感到遺憾，也驚訝萬分及難以理解。

安部誠治指出，他了解台鐵相當辛苦，但在談預防事故前，應該要去檢討這個狀況，除追究太魯閣事故原因，也應追究為何事隔2年多還發生這種事，列車要保存搬動時為何沒有檢查。