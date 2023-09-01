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駁斥網媒稱台灣勾結美國迫害美籍華人 外交部：無中生有、製造對台仇恨

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/01 19:31
關於台灣政府的假新聞意在挑起台灣與美籍華人誤會及對立。（圖／台灣英文新聞後製）

關於台灣政府的假新聞意在挑起台灣與美籍華人誤會及對立。（圖／台灣英文新聞後製）

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）中國對台認知作戰、發布虛假訊息，外交部今（１）日警告，中國與香港多家媒體、社群帳號引述美國網媒假消息，抹黑台灣政府勾結美國政府迫害華裔美籍人士，外交部嚴正澄清相關報導完全不符事實。

外交部於新聞稿中指出，注意到網路媒體MintPress News在8月18日引用扭曲資訊及推測語調刊登報導，指稱台灣政府與美國情報單位聯手起訴華裔美籍人士，在美國華裔族群及政界製造恐懼氛圍。

外交部說明，該報導雖因內容無稽，未獲外界注意，但部分中國及香港媒體、協力社媒帳號卻陸續據以抹黑台灣政府，外交部為正視聽，嚴正澄清相關報導完全不符事實。

外交部表示，台灣駐美國各處設立的宗旨，在於促進兩國政府與人民在安全、經貿、教育、文化等交流合作，強化雙方友誼，更一向遵守國際交往原則及符合美國法律，台美雙方交往從未、也絕不會涉及該報導所指涉的活動與意圖。

外交部進一步指出，該杜撰報導刊出後，中國及香港媒體快速跟進，以「美媒曝光了一個台灣當局與美國FBI的惡毒秘密」、「台當局被揭勾連華府迫害美籍華人」等聳動標題進行惡意不實指控，抹黑台灣政府資助並煽動反華情緒言論，不實報導隨後透過多個中、港及協力者帳號在社群媒體大肆播送，意圖製造在美華人對台灣的仇恨。

外交部特此提醒，針對台灣民主社會的假訊息攻勢從未停止，自去年以來變本加厲，做法常是以無中生有、移花接木的報導製造聳動新聞。

外交部還舉例，類似認知作戰消息還包括「美國國會友台法案包藏禍心」、「拜登政府毀滅台灣計畫」、「台灣學人計畫是美國監軍團」、「台積電赴美設廠是美國掏空台灣」、「台灣國防部應美國要求發展生化戰劑」等，都是境外勢力認知作戰的斑斑劣跡。

外交部強調，對於這種惡劣認知戰攻勢，予以強烈譴責，呼籲全體民眾一起辨識假訊息，遏止謠言散布。
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