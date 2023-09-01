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鼓勵婦女重返職場！勞動部：家庭因素離職180天內就業最高獎３萬

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/01 19:12
勞動部推出女性再就業獎勵，促因家庭因素離職的女性180內重返職場。（圖／Pexels）

勞動部推出女性再就業獎勵，促因家庭因素離職的女性180內重返職場。（圖／Pexels）

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合報導）為鼓勵女性重返職場，勞動部今（１）日宣布，整現有計畫推出3年27億元的「婦女再就業計畫」，新增「再就業獎勵」，只要認定因家庭因素離開職場180天的婦女再就業就能領到最高3萬元獎勵金。

依行政院主計總處統計，我國女性勞動參與率2022年達51.61％，仍低於OECD國家。勞動部盼能透過整合及新增的再就業計畫及獎勵，在3年增加14萬名女性勞動力，3年後的女性勞參率提升到53.5％。

勞動部指出，我國女性勞參率在25至29歲接近9成達到高峰後，往往因為婚育、照顧家庭等因素而離開職場，未再出現第二次高峰，50歲後更低於日、韓等鄰近國家，而善用女性勞動力，鼓勵女性重返職場，有助於紓緩產業缺工問題，也能促使婦女實現個人價值與成就。

勞動部表示，依規劃的「婦女再就業計畫」納入相關獎勵措施，對於因家庭因素退出勞動市場180天以上婦女，鼓勵其自行規劃訓練以更新原有職能，提案計畫經審核通過，完成訓練並辦理求職登記、重回職場者，發給「自主訓練獎勵」最高3萬元。

另外，深化個別化就業服務並運用「再就業獎勵」提高就業意願，最高發給3萬元，且以「工時調整獎勵」鼓勵雇主為有照顧家庭需求婦女提供工時調整或部分工時工作，每一職缺每月發給3千元獎勵，最長12個月，以協助婦女穩定就業。

勞動部說明，如要領取再就業獎勵，婦女即日起辦理求職登記並申請報名參加計畫再就業獎勵，取得推介卡後。領有推介卡婦女，僱用後連續滿90天，只要薪資不低於基本工資，檢附相關文件後就可以領取最高3萬元獎勵。
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再就業獎勵
女性勞動參與率
勞動部

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