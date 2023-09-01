為挽救全球最低生育率　南韓引進外傭盼減輕家庭負擔

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）為了解決低生育率，南韓政府計畫開放外籍人士擔任家務管理師，協助南韓家庭整理家務及照顧小孩。

在南韓，許多家庭考慮到養小孩所需的費用及壓力，因此選擇乾脆不生。

南韓政府表示，今（1）日召開外國人力政策會議，計畫最快於今年12月引進100名24歲以上的外籍家管人員，將參考相關經歷、知識及語言能力進行評價後篩選，須無犯罪紀錄。

為了方便追蹤，將先從首爾市開始試行，相對需求較大的20～40歲雙薪家庭、單親家庭及多子女家庭等可優先利用，南韓政府計畫先試行約6個月，調查服務滿意度、希望薪資、須改善事項等，綜合調整後再正式實施。

根據路透社，依現行規定，目前僅有南韓公民的配偶及朝鮮族可擔任家務管理師，但費用昂貴，目前與家庭同住的全職家管費用約為350～450萬韓元（約新台幣8.4~10.8萬）。

南韓政府表示，南韓現在正與菲律賓等國進行協商，計畫於12月開始實行，時薪暫定為1.5萬韓元（約新台幣362元），高於南韓法定最低工資9620韓元（約新台幣232元）。

南韓2022年綜合生育率為0.78（一名婦女一生所生的子女數），為全球最低，首都首爾甚至只有0.59，遠低於經濟合作發展組織（OECD）成員國2020年的平均1.59，外來定居者佔人口比例也是OECD國家最低。

此計畫引發數十個民間團體反對，認為政府應該將重點放在縮短過長的工時。公民團體「政治媽媽」（Politicalmamas）領袖朴敏雅（音譯）表示，父母應該多花時間陪孩子，而非把孩子外包給別人。