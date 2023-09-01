台北富邦銀行榮獲臺灣保險卓越獎「人才培訓專案企畫卓越獎」金質獎

台北富邦銀行致力培育保險人才，運用學習型組織概念， 打造創新的「鑽石團隊」制度，以新人訓練、在職訓練、友善金融、 經驗傳承四階段的紮實培訓，提升金融保險專業及客戶服務品質， 並將公平待客內化為團隊DNA。用心投入資源栽培保險人才， 使北富銀首次參加「臺灣保險卓越獎」 評選即從眾多競爭者中脫穎而出，榮獲「人才培訓專案企畫卓越獎」 金質獎肯定。

「臺灣保險卓越獎」被喻為金融保險業的奧斯卡獎， 由財團法人保險事業發展中心主辦， 藉此評選鼓勵業者以維護消費者權益為使命， 積極提升保險專業與服務品質，開辦至今已18年，每2年舉辦一次 ，今年邁入第十屆。 每次評選皆邀請多位學者專家及社會賢達組成評審委員會， 針對參獎企業提供的量化與質化資料，進行初審、複審、 複審簡報及決審，最後選出各獎項表現傑出的企業。

北富銀「鑽石團隊」制度有別以往以理專為主的個人服務模式， 團隊由數名客戶經理組成，以資深者為隊長， 協助隊員開發經營客戶、淬鍊保險專業與服務能力， 並帶動團隊互相學習的風氣，透過彼此個案共學及經驗傳承， 強化實務技能。此外，亦安排高齡與弱勢客戶友善服務教育訓練， 激發團隊同理心，審思更溫暖的服務方式，2022年友善金融相關 課程受訓人次逾2.8萬，訓練時數逾4.3萬小時。北富銀表示， 「鑽石團隊」制度運作後，客戶的正向肯定增加， 也帶動保單銷量與收益成長。

未來北富銀秉持「誠信、親切、專業、創新」核心價值， 將繼續精進保險人才培訓，期孕育更多保險專家， 為客戶提供貼合其人生階段的保障規劃，讓客戶享有更專業、 更好的金融體驗。