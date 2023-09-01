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台北富邦銀行榮獲臺灣保險卓越獎「人才培訓專案企畫卓越獎」金質獎

By 台灣英文新聞
2023/09/01 17:35
富邦金控提供

富邦金控提供

台北富邦銀行致力培育保險人才，運用學習型組織概念，打造創新的「鑽石團隊」制度，以新人訓練、在職訓練、友善金融、經驗傳承四階段的紮實培訓，提升金融保險專業及客戶服務品質，並將公平待客內化為團隊DNA。用心投入資源栽培保險人才，使北富銀首次參加「臺灣保險卓越獎」評選即從眾多競爭者中脫穎而出，榮獲「人才培訓專案企畫卓越獎」金質獎肯定。

「臺灣保險卓越獎」被喻為金融保險業的奧斯卡獎，由財團法人保險事業發展中心主辦，藉此評選鼓勵業者以維護消費者權益為使命，積極提升保險專業與服務品質，開辦至今已18年，每2年舉辦一次，今年邁入第十屆。每次評選皆邀請多位學者專家及社會賢達組成評審委員會，針對參獎企業提供的量化與質化資料，進行初審、複審、複審簡報及決審，最後選出各獎項表現傑出的企業。

北富銀「鑽石團隊」制度有別以往以理專為主的個人服務模式，團隊由數名客戶經理組成，以資深者為隊長，協助隊員開發經營客戶、淬鍊保險專業與服務能力，並帶動團隊互相學習的風氣，透過彼此個案共學及經驗傳承，強化實務技能。此外，亦安排高齡與弱勢客戶友善服務教育訓練，激發團隊同理心，審思更溫暖的服務方式，2022年友善金融相關課程受訓人次逾2.8萬，訓練時數逾4.3萬小時。北富銀表示，「鑽石團隊」制度運作後，客戶的正向肯定增加，也帶動保單銷量與收益成長。

未來北富銀秉持「誠信、親切、專業、創新」核心價值，將繼續精進保險人才培訓，期孕育更多保險專家，為客戶提供貼合其人生階段的保障規劃，讓客戶享有更專業、更好的金融體驗。

更新時間 : 2023-09-02 17:17 GMT+08:00

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