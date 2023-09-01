中華電信獨家搶先看《捍衛任務4》稱霸暑期電影收視冠軍

暑假進入尾聲，MOD、Hami Video影劇館+公布暑期收視榜單，基努李維《捍衛任務4》 在中華電信獨家搶先上架並一舉稱霸雙平台暑期電影收視冠軍， 榜單前十名就有四部為獨家搶先看電影； 中華電信參與國內原創戲劇作品亦收穫滿滿，出品台劇《 八尺門的辯護人》為雙平台暑期戲劇收視冠軍， 首播後不僅衝上MOD、Hami Video戲劇排行榜第一，更帶動全台追劇熱潮、投資劇《 我願意》日前入圍新加坡亞洲內容大獎最佳女主角等4項大獎， 此兩部與中華電信投資大戲《牛車來去》皆躋身Hami Video歷年人氣戲劇排行榜前三名，足見MOD、Hami Video平台內容力十足， 歡迎客戶盡情享受絕佳的視聽娛樂饗宴。

中華電信不僅精心打造最豐富多元的影視娛樂平台， 更以支持本土影視產業發展為己任，與公視、 瀚草文創三強合製的投資劇《化外之醫》已於近期殺青， 值得劇迷期待。除持續推出各國精彩影劇， 兒童動漫暑假收視表現也傳捷報，MOD及Hami Video兒童動漫暑期點閱次數突破1,700萬次，Hami Video點閱相較上月同期成長逾三成，寫下收視佳績！ 最受小朋友歡迎的是《汪汪隊立大功S8》及《特別篇： 救援騎士隊》，精選BBC Kids系列的《阿奇幼幼園S1》、《妙妙犬布麗S1》 亦在榜上，另有中華電信獨家首播《湯瑪士小火車S2》搶先看， 動漫族最愛的與日同步《咒術迴戰S2》、《我推的孩子》、《 能幹貓今天也憂鬱》好評熱播中， 最新最多元的影劇兒童動漫就在MOD及Hami Video！

中華電信MOD、Hami Video影劇館+ 下半年繼續帶來多部獨家搶先看電影，包括：《MIT台灣誌》 麥覺明導演歷時17年記錄台灣特有種生態電影《山椒魚來了》、 嘻哈男神瘦子主演國片《速命道》、金馬影帝莫子儀最新國片《 溟溟》等。九月起上架強檔台劇有：吳慷仁主演親情家庭劇《 有生之年》、簡嫚書主演女性成長劇《沒有你依然燦爛》、 藍正龍與潛力童星阮柏皓《百味小廚神午餐爭霸戰》及邵雨薇、 曹佑寧主演科幻愛情劇《火星上的維納斯》等眾多好戲。 現在訂閱Hami Video影劇館+每月只要199元， 即可暢看超過萬部電影(不含單點電影) 、各國戲劇、動漫、兒童內容等精彩節目。

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