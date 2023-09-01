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中華電信獨家搶先看《捍衛任務4》稱霸暑期電影收視冠軍

Hami Video兒童動漫暑期點閱成長逾三成，寫下收視佳績

By 台灣英文新聞
2023/09/01 17:34
中華電信MOD、Hami Video影劇館+ 公布暑期收視榜單，Hami Video兒童動漫暑期點閱成長逾三成，寫收視佳績。（照片由中華電...

中華電信MOD、Hami Video影劇館+ 公布暑期收視榜單，Hami Video兒童動漫暑期點閱成長逾三成，寫收視佳績。（照片由中華電...

暑假進入尾聲，MOD、Hami Video影劇館+公布暑期收視榜單，基努李維《捍衛任務4》在中華電信獨家搶先上架並一舉稱霸雙平台暑期電影收視冠軍，榜單前十名就有四部為獨家搶先看電影；中華電信參與國內原創戲劇作品亦收穫滿滿，出品台劇《八尺門的辯護人》為雙平台暑期戲劇收視冠軍，首播後不僅衝上MOD、Hami Video戲劇排行榜第一，更帶動全台追劇熱潮、投資劇《我願意》日前入圍新加坡亞洲內容大獎最佳女主角等4項大獎，此兩部與中華電信投資大戲《牛車來去》皆躋身Hami Video歷年人氣戲劇排行榜前三名，足見MOD、Hami Video平台內容力十足，歡迎客戶盡情享受絕佳的視聽娛樂饗宴。

中華電信不僅精心打造最豐富多元的影視娛樂平台，更以支持本土影視產業發展為己任，與公視、瀚草文創三強合製的投資劇《化外之醫》已於近期殺青，值得劇迷期待。除持續推出各國精彩影劇，兒童動漫暑假收視表現也傳捷報，MOD及Hami Video兒童動漫暑期點閱次數突破1,700萬次，Hami Video點閱相較上月同期成長逾三成，寫下收視佳績！最受小朋友歡迎的是《汪汪隊立大功S8》及《特別篇：救援騎士隊》，精選BBC Kids系列的《阿奇幼幼園S1》、《妙妙犬布麗S1》亦在榜上，另有中華電信獨家首播《湯瑪士小火車S2》搶先看，動漫族最愛的與日同步《咒術迴戰S2》、《我推的孩子》、《能幹貓今天也憂鬱》好評熱播中，最新最多元的影劇兒童動漫就在MOD及Hami Video！

中華電信MOD、Hami Video影劇館+ 下半年繼續帶來多部獨家搶先看電影，包括：《MIT台灣誌》麥覺明導演歷時17年記錄台灣特有種生態電影《山椒魚來了》、嘻哈男神瘦子主演國片《速命道》、金馬影帝莫子儀最新國片《溟溟》等。九月起上架強檔台劇有：吳慷仁主演親情家庭劇《有生之年》、簡嫚書主演女性成長劇《沒有你依然燦爛》、藍正龍與潛力童星阮柏皓《百味小廚神午餐爭霸戰》及邵雨薇、曹佑寧主演科幻愛情劇《火星上的維納斯》等眾多好戲。現在訂閱Hami Video影劇館+每月只要199元，即可暢看超過萬部電影(不含單點電影) 、各國戲劇、動漫、兒童內容等精彩節目。

觀賞路徑：

MOD：首頁> 影劇館+

Hami Video：首頁> 影劇館+

更新時間 : 2023-09-02 17:17 GMT+08:00

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