公私攜手 新北市驗光生公會公益配鏡2100副　助弱勢學童護眼

新北市教育局今(1)日於蘆洲國中辦理「新北市驗光 生公會公益配鏡捐贈活動」，張明文局長出席代表接受新北市驗光生 公會捐贈國中小弱勢學童免費公益配鏡，並感謝公會的善行義舉。 即日起，由各學校協助申請兌換券，受贈者攜帶低收入戶證明、 眼科醫師處方箋及兌換券，就可以就近至該公會轄下51家合格驗光 所免費配鏡，讓弱勢學童的視界從此變清晰。

新北市驗光生公會理事長邱建誠表示， 公會整合新北市合格特約驗光所，辦理本次國中小弱勢學童免費配鏡 2,100副的活動，發揮愛心，回饋社會。另外， 蘆洲國中家長會長，新北市驗光生公會副理事長葉仁評也表示， 協助國中小弱勢學童，改善視力狀況以健全生活及學習品質， 也邀請集賢獅子會共襄盛舉， 提供免費視力保健公益講座讓新北市國中小學校申請。

捐贈儀式由蘆洲國中受贈學童代表， 九年級葉生非常感謝公會提供的免費眼鏡， 期待開學上課終於能看得清楚了。 驗光生公會當場也帶來視力保健講座，宣導近視是一種疾病， 學童正處於成長期，如未獲控制每年度數恐增加100度；500度 以上即為高度近視，而高度近視易產生早年性白內障、青光眼、 視網膜剝離及黃斑部病變，未來失明風險高。葉生說， 聽了講座與體驗後，將會認真控制近視度數，保護視力不再惡化。

教育局強調，3年來受疫情與線上教學影響， 全國國小學童裸視視力不良率大幅提高0.74%， 而新北市國小學童裸視不良率僅微幅提高0.1%， 不良數據相較全國成長趨緩，顯見視力保健推廣發揮成效。

另外，預防勝於治療，做到睡好覺、聰明吃、防近看、少久坐、 坐姿挺、快樂動，將能降低近視風險、控制近視加深幅度；並透過「 寶貝i健康」APP模組，將學生健康檢查(視力、身高、體重等) 數據匯入系統，自動通知「新北市校園通」親師生線上平台， 讓家長容易掌握與比較學童健康數據，加強對學童健康狀況的示警、 提升對學童健康之關心與協助。

教育局補充，感謝驗光生公會，合格驗光人員用專業的技術和知識， 提供公益配鏡活動照顧弱勢學童；提供視力保健講座， 為學童視力健康支持守護。未來，公私協力將繼續合作努力， 共同守護學童的視力健康。