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新北4校長獲「112年教育部領導卓越獎」 獲獎數全國居冠

By 台灣英文新聞
2023/09/01 17:28
修德國小陳俊生校長「只要用心感動，為孩子找到定位，教育充滿各種可能」。(照片由新北市教育局提供)

修德國小陳俊生校長「只要用心感動，為孩子找到定位，教育充滿各種可能」。(照片由新北市教育局提供)

教育部公布今(2023)年校長領導卓越獎獲獎名單，新北市共提名4位校長皆獲獎，獲獎人數歷年最多，更居全國之冠。獲獎校長們皆是為孩子用心辦學、致力提升學校經營績效的卓越校長，不僅具教育專業，更是滿懷教育愛陪伴孩子，在崗位上奉獻心力的典範，校長們獲得崇高殊榮，新北市與有榮焉。

北大高中施雅慧校長常把自己當做客服中心人員，耐心聽完教師多方意見後，以「二個讚美一個建議」的原則提供老師建議及指引方向；她常與社群教師一起認識在地文史工作者、製茶達人及茶藝師，學習關注及聆聽地方產業的故事，學生也能將學習心得與丹麥、日本、美國等高中學伴線上交流分享，透過課程傳承這份感動；北大高中曾榮獲教育部第一屆圖書館事業貢獻獎-標竿圖書館獎，是唯一獲獎高中學校，十年之間，施校長帶領學校囊括所有與閱讀教育相關的獎項，打造北大高中成為新北最閃亮的一顆圖書閱讀之星。

溪崑國中徐淑敏校長為學生多元展能，積極幫柔道隊爭取資源、更換器材，勉勵教練及選手贏得金牌，並推展美感教育，推動彩繪校園活動，榮獲新北市藝術教育貢獻獎。她長期致力於推動閱讀教育，校內成立「溪崑i樂讀」臉書粉絲頁，與聯合報合辦閱讀寫作班，定期辦理校內主題書展，並贈書給師生，帶領學生參加國際書展，帶動閱讀風氣，領導校內師生榮獲教育部磐石獎，績效卓著。

「只要用心感動，為孩子找到定位，教育充滿了各種可能」，修德國小陳俊生校長的教育路上，始終秉此理念並懷抱著「做別人的事，練自己功夫」的信念。他擔任新北市國小英語領域召集人，除研訂與推廣各項英語教育政策外，多次帶領國中小校長及英語教師赴芝加哥、印第安那州、紐約市、華盛頓及波士頓進行國際短期教育參訪，蒐集國際交流學校及相關教育資訊，了解國際教育趨勢及特色，協助規劃新北市國中小校長校務經營專題講座，並邀請紐約市藍帶學校校長及美國紐澤西州學區長蒞臨新北，引導校長進行校務經營分享。

光復國小張明賢校長攜手學校夥伴同心成就每個孩子，打造教育部五項獎座學校得主學校，包括教育部108年度閱讀磐石學校、教育部108年友善校園卓越學校獎、教育部107學年度交通安全教育特優、教育部109年生命教育特色學校及教育部110年品德教育特色學校等獎項。校長表示，在校園裡看到每個孩子從認識自己開始，學習尊重生命價值以及勇敢面對生命的各種挑戰，站上舞台表現自我，是在校長職位中最喜悅的享受，期望能持續為孩子打造充滿愛與希望的幸福學園。

教育局表示，每一位獲獎校長都是新北市的榮耀，讓新北的孩子在求學的過程中，時時擁有明燈指引。誠摯感謝新北校長夥伴，長期為學生熱情奉獻而不求回報，帶領新北教育精進成長，齊心為孩子打造充滿愛與希望的幸福校園。

新北4校長獲「112年教育部領導卓越獎」 獲獎數全國居冠

溪崑國中徐淑敏校長(中)為學生多元展能，校內成立「溪崑i樂讀」臉書粉絲頁。(照片由新北市教育局提供)

新北4校長獲「112年教育部領導卓越獎」 獲獎數全國居冠

光復國小張明賢校長攜手學校夥伴同心成就每個孩子，打造教育部五項獎座學校得主。(照片由新北市教育局提供)

新北4校長獲「112年教育部領導卓越獎」 獲獎數全國居冠

北大高中施雅慧校長(右)常把自己當做客服中心人員。(照片由新北市教育局提供)

更新時間 : 2023-09-02 17:17 GMT+08:00

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