Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治.要聞

立法院增設國際事務處增進國會外交　今日正式掛牌運作

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/01 14:59
立法院國際事務處1日揭牌，立法院長游錫堃 （左4）、前立法院長王金平（中）、民進黨立院黨團總召柯建銘（左3）、國民黨立院黨團總召曾銘宗 （...

立法院國際事務處1日揭牌，立法院長游錫堃 （左4）、前立法院長王金平（中）、民進黨立院黨團總召柯建銘（左3）、國民黨立院黨團總召曾銘宗 （...

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）立法院增設國際事務處，於今（1）日正式掛牌運作，將掌理立法院國際交流合作，促進國會外交。

立法院5月三讀修正通過立法院組織法部分條文，增設國際事務處，立法院今日舉行揭牌儀式，游錫堃、前立法院長王金平、朝野黨團總召及立委等人出席祝賀，國際事務處長由林晨富擔任，曾任外交部國際傳播司副司長，以及駐韓國釜山辦事處處長。

立法院增設國際事務處增進國會外交　今日正式掛牌運作
國際事務處處長林晨富（圖／外交部）

根據中央社，國際事務處主要掌理立法院國際交流、合作、立委籌組或參與國際團體等8大事項，提供立委更優質的國會外交支援等服務。

游錫堃指出，在國際上，有許多台灣行政官員走不進去的地方，國會外交確實可以彌補不足，而國際事務處將專責於立法院的國會外交、僑民僑商服務、國際智庫、國際組織、國會友好組織等5大領域，協助整體規劃國會外交政策，統籌國會外交資源、各國國情資訊、國際人脈資料庫整備及資源運用。

王金平則提到，國際事務處一方面可以幫忙接待來訪貴賓，也能安排出訪行程及傳譯工作等，共同幫助國會外交的推動，相信將對國會外交事務貢獻良多。

根據自由時報，游錫堃指出，過去委員組國會訪問團出訪，都需自行安排，一切由委員辦公室自行處理，無法累積人脈、資料，若委員沒有連任，相關資料無法累積。

游錫堃說，外交部屬政府外交，有些話不能說，互動受限；國會則是民意交流，與外交部相輔相成，可以提出意見，不負責決策，國會外交可讓兩國國會互相了解。
立法院
國際事務處
國際交流
國會外交
游錫堃
王金平

相關新聞

2023蔣渭水台語漢詩吟唱賽初賽成績揭曉　複賽移師宜蘭傳藝中心
2023蔣渭水台語漢詩吟唱賽初賽成績揭曉　複賽移師宜蘭傳藝中心
2023/08/21 11:43
郭台銘訪美前籲台灣在野黨推動「主流民意大聯盟」王金平：國民黨應提整套輔選計畫
郭台銘訪美前籲台灣在野黨推動「主流民意大聯盟」王金平：國民黨應提整套輔選計畫
2023/07/30 20:31
〈時評〉「邀郭台銘加入競選總部」 國民黨大老王金平給侯友宜的弦外之音
〈時評〉「邀郭台銘加入競選總部」 國民黨大老王金平給侯友宜的弦外之音
2023/06/09 15:14
台灣響應世界環境日　立法院長游錫堃推薦低碳蔬食料理
台灣響應世界環境日　立法院長游錫堃推薦低碳蔬食料理
2023/06/05 16:44
【台灣2024總統大選】婉拒出任侯友宜競選總部主委　王金平：應邀請郭台銘擔當
【台灣2024總統大選】婉拒出任侯友宜競選總部主委　王金平：應邀請郭台銘擔當
2023/06/03 17:52

更新時間 : 2023-09-01 17:24 GMT+08:00

最受歡迎

〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
曾被譽為「未來的語言」歐美大學生為何不愛學中文了？
曾被譽為「未來的語言」歐美大學生為何不愛學中文了？
【537人提告】北檢辦imB詐騙案•曾國緯父子等31人吸金90億遭起訴　鄭文燦等另案偵查
【537人提告】北檢辦imB詐騙案•曾國緯父子等31人吸金90億遭起訴　鄭文燦等另案偵查
韓劇「Moving異能」李正河為戲增重30公斤：姐姐的朋友不相信是我演的
韓劇「Moving異能」李正河為戲增重30公斤：姐姐的朋友不相信是我演的
【更新外交部回應】英國外相30日訪北京 下議院官方文件首稱台灣「獨立國家」
【更新外交部回應】英國外相30日訪北京 下議院官方文件首稱台灣「獨立國家」
力挺台商「鮭魚返鄉」 北富銀主辦鋐昇實業12億元聯貸案完成簽約
力挺台商「鮭魚返鄉」 北富銀主辦鋐昇實業12億元聯貸案完成簽約
「點點點」圖文暗諷侯友宜沒政見？國民黨要求商業周刊道歉
「點點點」圖文暗諷侯友宜沒政見？國民黨要求商業周刊道歉
2023淡水漁人碼頭15分鐘煙火今晚登場 最佳觀賞點、交管、散場路線懶人包
2023淡水漁人碼頭15分鐘煙火今晚登場 最佳觀賞點、交管、散場路線懶人包
結合冥婚、同志主題《關於我和鬼變成家人的那件事》代表台灣競逐奧斯卡
結合冥婚、同志主題《關於我和鬼變成家人的那件事》代表台灣競逐奧斯卡
藍皮列車北台灣期間限定「藍皮文博號」8/30開賣
藍皮列車北台灣期間限定「藍皮文博號」8/30開賣