立法院增設國際事務處增進國會外交　今日正式掛牌運作

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）立法院增設國際事務處，於今（1）日正式掛牌運作，將掌理立法院國際交流合作，促進國會外交。

立法院5月三讀修正通過立法院組織法部分條文，增設國際事務處，立法院今日舉行揭牌儀式，游錫堃、前立法院長王金平、朝野黨團總召及立委等人出席祝賀，國際事務處長由林晨富擔任，曾任外交部國際傳播司副司長，以及駐韓國釜山辦事處處長。



國際事務處處長林晨富（圖／外交部）

根據中央社，國際事務處主要掌理立法院國際交流、合作、立委籌組或參與國際團體等8大事項，提供立委更優質的國會外交支援等服務。

游錫堃指出，在國際上，有許多台灣行政官員走不進去的地方，國會外交確實可以彌補不足，而國際事務處將專責於立法院的國會外交、僑民僑商服務、國際智庫、國際組織、國會友好組織等5大領域，協助整體規劃國會外交政策，統籌國會外交資源、各國國情資訊、國際人脈資料庫整備及資源運用。

王金平則提到，國際事務處一方面可以幫忙接待來訪貴賓，也能安排出訪行程及傳譯工作等，共同幫助國會外交的推動，相信將對國會外交事務貢獻良多。

根據自由時報，游錫堃指出，過去委員組國會訪問團出訪，都需自行安排，一切由委員辦公室自行處理，無法累積人脈、資料，若委員沒有連任，相關資料無法累積。

游錫堃說，外交部屬政府外交，有些話不能說，互動受限；國會則是民意交流，與外交部相輔相成，可以提出意見，不負責決策，國會外交可讓兩國國會互相了解。