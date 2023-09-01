共同培育高階技術人才！台達北科聯合研發中心揭牌　聚焦電力電子前瞻技術

（台灣英文新聞／科技組 綜合報導）全球電源管理領導廠商台達電子與台北科技大學今(1)日為「台達北科聯合研發中心」（Delta - Taipei Tech Joint Research Center）揭牌，該中心將聚焦研發電動二輪車控制、充/換電站系統、智慧家電、電池二次利用及直流供電等前瞻技術以及在創新領域的應用，期望加速產業升級及研究成果商品化，共同培育高階技術人才。

北科大校長王錫福表示，台達與北科大，雙方自2020年啟動「台達北科聯合研發中心」合作至今，已投入千萬元研究，累計數十位學生參與專案，其中超過半數學生畢業後加入台達，其中包括16位碩士及2位博士，除此，共同發表6篇國際SCI論文及成功申請多國專利。未來台達團隊進駐北科大前瞻技術研究總部，共同研發高效率及高功率密度的電源轉換技術，建立產學無縫接軌的合作典範。

台達總裁暨營運長張訓海表示，今日「台達北科聯合研發中心」正式揭幕，未來將更積極投入電力電子相關應用研究，發展多元創新的電源、驅控產品及其解決方案，同時藉由產學合作培養出更多頂尖的電源技術人才。

台達電源及系統事業群總經理陳盈源表示，「台達北科聯合研發中心」導入Digital Twin概念，建立多物理量模擬環境。透過先進的「虛擬設計」，在產品設計階段預估產品性能與行為，達到加快產品開發週期與提升量產品質之目的。另外，在電力電子領域之電源轉換與驅控類產品數位化技術發展，台達都與北科大密切合作，期待未來雙方能有效整合資源並串聯教育與產業端，確保產學同軌。

台達北科聯合研發中心主任、電機系教授黃明熙表示，中心將聚焦節能、能源轉換、儲能及零碳排等產業技術研發議題，結合電力電子、馬達控制、電池管理及熱流分析等師資，導入多物理量之模擬軟體分析、設計及專精設備驗證，讓不同專長的師生與工程師攜手進行跨領域合作，使學校研究更貼近產業需求，合作培育實務與模擬的整合人才。

未來台達將持續與北科大合作，開發領先業界的產品及電力電子技術創新，並透過資源共享、布局專利和人才綁定等機制，培養並幫助更多學子提前熟悉職場環境，創造產學雙邊共贏。台達與全台頂尖大專院校攜手，除了成立聯合研發中心、在校內建置類產業環境，同時也提供研發獎學金、海內外實習機會等多元方案，培育學子、接軌就業市場。