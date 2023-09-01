颱風「海葵」影響•台東往返綠島船班1日午後至3日取消　北北基桃22時前宣布是否放假

延伸閱讀: 中度颱風「海葵」海警1日下午至晚間發布•估2日清晨發陸警 2日下午及3日影響台灣最明顯

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）中度颱風海葵逐漸接近台灣，台北市政府今天(1日) 表示，將與新北市、桃園市及基隆市一起討論，預計晚間10時前宣布是否放颱風假。

圖/中央氣象局

台北市長蔣萬安稍早在整備會議指示，11時30分會再開會討論是否實施水門只出不進，一旦確定要立即通知民眾，各局處要嚴陣以待。

交通部中央氣象局預計下午到晚間將發布海上颱風警報，可能明(2日) 清晨發布陸上警報。氣象局研判，2日及3日是海葵距離台灣最接近的時候，各地有局部短暫陣雨，北部地區及東北部山區並有大雨或局部豪雨。

中央社台東消息指出，受到颱風海葵影響，船公司公告今天(1日) 下午2時30分至3日台東往返綠島船班取消，上午疏運旅客返回台東富岡港，同時運補物資進入綠島、蘭嶼。

今上午台東往返蘭嶼、綠島船班正常，根據船公司訂票資料，今天有千餘名旅客進入2離島；但因颱風海葵路線南修，船公司上午緊急公告下午2時30分後停開，許多旅客因此取消行程。

上午船公司開始疏運蘭嶼、綠島遊客返回台東富岡港，同時協助運補物資。

中央氣象局今天上午預估，明天(2日) 下午及3日，是海葵影響台灣最明顯的時候，對台灣北部及東半部構成威脅，2日開始也會為基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及馬祖帶來長浪，沿海浪高可達3公尺以上。

氣象局將在1日下午至晚間發布海葵海上颱風警報，預計2日清晨發布陸上颱風警報；不過，海葵路徑仍有不確定性，影響台灣程度有變數。