〈時評〉台灣要「完全執政」或「朝小野大」？

明年(2024年) 是大選年，除了要選出下一屆總統，也將產生新國會， 國人關注總統之爭外，更要關心立委的生態，萬一產生「朝小野大」 的局面，政令勢必無法推動，屆時，台灣將停滯不前， 一旦中國領先台灣愈多，就愈容易對台灣予取予求。

「朝小野大」的現象，曾經在陳水扁總統任內發生過，那幾年， 民進黨政府主導的行政系統，因為在立法院未達半數， 導致行政部門只要提出任何政策，都會受到國會在野黨多數的反對， 例如軍購案、黨產案、監察委員同意權行使案等，一直受到杯葛， 政策出不了大門，陷入僵局，政府只能空轉停擺，更嚴重的是， 朝野互推皮球，責任政治難以釐清，選民無法追究。

在學理上，這種情況被稱為「分立政府」或「分裂政府」（divi ded government），意味政府的行政機關與立法機關， 分別由不同政黨所控制的一種政府型態。相對地，一致政府（uni fied government） 代表行政部門與立法部門都是同一政黨所掌控，此時， 行政部門推動的法案和政策，容易受到國會的支持，順利推展。

這次大選，多數人將焦點放在總統選舉上，其實， 應該留意立委的選舉，才能避免又出現分裂政府的情形。

以現有選情發展來看，鴻海董事長郭台銘正式宣布投入總統大選後， 極可能形成「四腳督」，由於郭台銘、 民眾黨主席柯文哲和國民黨總統參選人侯友宜都是瓜分泛藍選票， 因此，民進黨總統參選人賴清德勝出的機會較高， 即使藍營最後可能出現整合，變成兩組候選人， 但綠營支持者的選票仍將集中在賴清德身上，情勢仍相當看好。

不過，必須當心選民出現分裂投票（Split-ticket voting），像美國總統與國會選舉中， 選民將選票分別投給不同政黨的候選人，換言之， 就是將總統票投給賴清德，立委票卻投給其他政黨。 選民會採取這種投票策略，目的是不希望民進黨一黨獨大， 失去監督的力量，才會希望透過國會來制衡行政部門。

這種投票行為很正常，尤其是總統選情不看好的陣營， 為了搶救立委選情，往往會祭出這類訴求，只是一旦策略奏效， 可能再度出現少數政府的困境，也會讓等各層面的發展陷入停擺， 去失國際舞台重要地位的台灣，將更容易受到中國嚴厲對待。

國人在明年投票時，不能不去思考新國會的情況，到底是要「 完全執政」或是「朝小野大」？