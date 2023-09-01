Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 狗吠火車文（時評）

〈時評〉台灣要「完全執政」或「朝小野大」？

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2023/09/01 11:25
鴻海集團創辦人郭台銘8月27日晚間到高雄市鳳山區，出席主流民意大聯盟造勢活動，現場支持者熱情揮舞中華民國國旗表達力挺，場面熱絡。中央社

鴻海集團創辦人郭台銘8月27日晚間到高雄市鳳山區，出席主流民意大聯盟造勢活動，現場支持者熱情揮舞中華民國國旗表達力挺，場面熱絡。中央社

明年(2024年) 是大選年，除了要選出下一屆總統，也將產生新國會，國人關注總統之爭外，更要關心立委的生態，萬一產生「朝小野大」的局面，政令勢必無法推動，屆時，台灣將停滯不前，一旦中國領先台灣愈多，就愈容易對台灣予取予求。

「朝小野大」的現象，曾經在陳水扁總統任內發生過，那幾年，民進黨政府主導的行政系統，因為在立法院未達半數，導致行政部門只要提出任何政策，都會受到國會在野黨多數的反對，例如軍購案、黨產案、監察委員同意權行使案等，一直受到杯葛，政策出不了大門，陷入僵局，政府只能空轉停擺，更嚴重的是，朝野互推皮球，責任政治難以釐清，選民無法追究。

在學理上，這種情況被稱為「分立政府」或「分裂政府」（divided government），意味政府的行政機關與立法機關，分別由不同政黨所控制的一種政府型態。相對地，一致政府（unified government）代表行政部門與立法部門都是同一政黨所掌控，此時，行政部門推動的法案和政策，容易受到國會的支持，順利推展。

這次大選，多數人將焦點放在總統選舉上，其實，應該留意立委的選舉，才能避免又出現分裂政府的情形。

以現有選情發展來看，鴻海董事長郭台銘正式宣布投入總統大選後，極可能形成「四腳督」，由於郭台銘、民眾黨主席柯文哲和國民黨總統參選人侯友宜都是瓜分泛藍選票，因此，民進黨總統參選人賴清德勝出的機會較高，即使藍營最後可能出現整合，變成兩組候選人，但綠營支持者的選票仍將集中在賴清德身上，情勢仍相當看好。

不過，必須當心選民出現分裂投票（Split-ticket voting），像美國總統與國會選舉中，選民將選票分別投給不同政黨的候選人，換言之，就是將總統票投給賴清德，立委票卻投給其他政黨。選民會採取這種投票策略，目的是不希望民進黨一黨獨大，失去監督的力量，才會希望透過國會來制衡行政部門。

這種投票行為很正常，尤其是總統選情不看好的陣營，為了搶救立委選情，往往會祭出這類訴求，只是一旦策略奏效，可能再度出現少數政府的困境，也會讓等各層面的發展陷入停擺，去失國際舞台重要地位的台灣，將更容易受到中國嚴厲對待。

國人在明年投票時，不能不去思考新國會的情況，到底是要「完全執政」或是「朝小野大」？
朝小野大
台灣
大選
少數政府
完全執政
分裂
政府

相關新聞

U18世界盃青棒台灣旗開得勝！首戰孫易磊7局完封擊退澳洲
U18世界盃青棒台灣旗開得勝！首戰孫易磊7局完封擊退澳洲
2023/08/31 21:05
《臺灣米其林指南2023》揭曉！3強摘三星、頤宮6連霸
《臺灣米其林指南2023》揭曉！3強摘三星、頤宮6連霸
2023/08/31 20:36
台灣高雄鼓山魚市場人潮不再　預計9月4日起暫停營業調整櫃位
台灣高雄鼓山魚市場人潮不再　預計9月4日起暫停營業調整櫃位
2023/08/31 18:45
綠色和平盤點台灣總統候選人減碳政見 10月辦首場氣候辯論會
綠色和平盤點台灣總統候選人減碳政見 10月辦首場氣候辯論會
2023/08/31 17:21
新加坡人才快來台灣學半導體！駐星代表處推英文招生手冊、祭獎學金
新加坡人才快來台灣學半導體！駐星代表處推英文招生手冊、祭獎學金
2023/08/31 17:11

更新時間 : 2023-09-01 17:23 GMT+08:00

最受歡迎

〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
曾被譽為「未來的語言」歐美大學生為何不愛學中文了？
曾被譽為「未來的語言」歐美大學生為何不愛學中文了？
【537人提告】北檢辦imB詐騙案•曾國緯父子等31人吸金90億遭起訴　鄭文燦等另案偵查
【537人提告】北檢辦imB詐騙案•曾國緯父子等31人吸金90億遭起訴　鄭文燦等另案偵查
韓劇「Moving異能」李正河為戲增重30公斤：姐姐的朋友不相信是我演的
韓劇「Moving異能」李正河為戲增重30公斤：姐姐的朋友不相信是我演的
【更新外交部回應】英國外相30日訪北京 下議院官方文件首稱台灣「獨立國家」
【更新外交部回應】英國外相30日訪北京 下議院官方文件首稱台灣「獨立國家」
力挺台商「鮭魚返鄉」 北富銀主辦鋐昇實業12億元聯貸案完成簽約
力挺台商「鮭魚返鄉」 北富銀主辦鋐昇實業12億元聯貸案完成簽約
「點點點」圖文暗諷侯友宜沒政見？國民黨要求商業周刊道歉
「點點點」圖文暗諷侯友宜沒政見？國民黨要求商業周刊道歉
2023淡水漁人碼頭15分鐘煙火今晚登場 最佳觀賞點、交管、散場路線懶人包
2023淡水漁人碼頭15分鐘煙火今晚登場 最佳觀賞點、交管、散場路線懶人包
結合冥婚、同志主題《關於我和鬼變成家人的那件事》代表台灣競逐奧斯卡
結合冥婚、同志主題《關於我和鬼變成家人的那件事》代表台灣競逐奧斯卡
藍皮列車北台灣期間限定「藍皮文博號」8/30開賣
藍皮列車北台灣期間限定「藍皮文博號」8/30開賣