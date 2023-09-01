【更新】中度颱風「海葵」海警1日晚08: 30發布•估2日發陸警　2日晚至4日影響台灣最明顯

更新時間: 2023-09-01 16:49

(圖/中央氣象局)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央氣象局觀測，中度颱風海葵正朝台灣逼近，若颱風行進路線無特殊變化，氣象局預計今晚8時30分發布海上颱風警報。明天(2日)發布陸上颱風警報。

根據氣象局最新資訊，海葵(國際命名 HAIKUI) 下午2時中心位置在台北東南東約750公里海面上，以每小時14公里速度向西移動，7級風暴風半徑150公里。

氣象局提醒，2日晚間起：

嚴防大雨、豪雨及強陣風

各沿海浪大，注意長浪！

海上警報發布後，距離劇烈風雨，還有一段時間

隨著海葵路徑往南調整，對陸地影響加大，在真正風雨加大前，請大家先做好準備

這次路徑還是有不確定性，但明天晚上(2日)開始、持續到週一(4日)，對臺灣的影響是最明顯的，後續颱風還在臺灣近海，影響時間有可能更長，這部分變數較大，請大家多關注最新預報

查詢颱風路徑預測 ➤ https://www.cwb.gov.tw/V8/C/P/Typhoon/TY_NEWS.html

查詢我家天氣 ➤ https://wfc.pse.is/在地鄉鎮預報

【有用資訊】打電話問天氣 ➤166 或 167

更新時間: 2023-09-01 12:08

颱風「海葵」影響•台東往返綠島船班1日午後至3日取消 北北基桃22時前宣布是否放假

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央氣象局觀測，今年第11號颱風海葵，今天(1日) 上午8時已增強為中度颱風，氣象局預計下午到晚間將發布海上颱風警報，可能明天清晨發布陸上警報。

根據氣象局最新颱風消息，海葵上午8時的中心位置，在台北東南東方約870公里海面上，以每小時21公里速度向西移動，7級風平均暴風半徑150公里。

氣象局研判，明天及3日是海葵距離台灣最接近的時候，各地有局部短暫陣雨，北部地區及東北部山區並有大雨或局部豪雨。



(圖/中央氣象局)

首次發稿: 2023-09-01 10:08

颱風「海葵」海警1日下午至晚間發布•估2日清晨發陸警 2日下午及3日影響台灣最明顯

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央氣象局觀測，輕度颱風海葵持續增強並朝台灣接近，預計今天(1日) 下午至晚間發布海上颱風警報，明天(2日) 清晨發布陸上警報。

根據氣象局最新颱風消息，目前海面上有3個颱風，第11號輕度颱風海葵，清晨2時中心位於台北東南東方960公里海面上，以每小時19公里向西北西移動，上午就會增強為中度颱風。

至於另2個颱風，氣象局觀測，第9號颱風蘇拉已減弱為中度颱風，凌晨位於鵝鑾鼻西方410公里海面上，向西北西轉西行進，逐漸遠離台灣，今天(1日) 仍會帶來強風和長浪；第12號輕度颱風鴻雁在台北東方超過3000公里海面上，向西北移動，因距離遙遠，對台灣天氣無直接影響。

1日2時中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，「海葵」向西北西進行，3日中心登陸台灣東北部，繼續向福建前進；「不確定範圍」包括大部分台灣，顯示路徑還有變化。「蘇拉」今(1)日中心沿著大陸沿海，嚴重威脅香港、廣東。另一「輕颱鴻雁」緊隨「海葵」之後，往日本南方海面。(取自「三立準氣象.老大洩天機」)

氣象局預估，明天下午及3日，是海葵影響台灣最明顯的時候，對台灣北部及東半部構成威脅，明天開始也會為基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及馬祖帶來長浪，沿海浪高可達3公尺以上。

氣象局將在今天下午至晚間發布海葵海上颱風警報，預計明天清晨發布陸上颱風警報；不過，海葵路徑仍有不確定性，氣象局認為，海葵影響台灣的程度有變數。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」說，最新氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，海葵緩慢增強中，3日中心登陸台灣東北部，繼續向福建前進；不確定範圍涵蓋大部分台灣，顯示路徑還有變化，應密切觀察。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，週末(2、3日)兩天、「海葵」外圍或其環流影響，部分地區有明顯降雨及強風，與「海葵」路徑密切相關，需注意最新資料。

下週一至週四(4至7日)台灣在季風低壓環流內，水氣多，大氣不穩定，易有局部陣雨，午後常有「大雷雨」伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)，應續觀察。

中央社引述氣象局提醒，2日及3日適逢年度大潮，新北至台南及澎湖沿海在漲潮期間，沿海低窪地區應注意海水倒灌及局部淹水。

氣象局預報，今天(1日) 白天各地降雨機率偏高，桃園以北及東半部有不定時短暫陣雨，且雨勢愈晚愈明顯，新竹以南有局部短暫陣雨，午後降雨較明顯；明天及3日，受海葵外圍環流影響，各地有局部短暫陣雨，北部及東北部山區有大雨或局部豪雨。