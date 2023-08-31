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U18世界盃青棒台灣旗開得勝！首戰孫易磊7局完封擊退澳洲

By 體育組, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/31 21:05
U18世界盃棒球賽開幕戰31日在天母棒球場登場，台灣隊王牌投手孫易磊先發7局無失分，率隊終場以3比0搶下首勝。（圖／中央社）

U18世界盃棒球賽開幕戰31日在天母棒球場登場，台灣隊王牌投手孫易磊先發7局無失分，率隊終場以3比0搶下首勝。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）Ｕ18世界盃青棒賽睽違10年於台灣開打，地主國台灣開幕戰對上澳洲隊，在王牌強投孫易磊的帶領下，以7局完封完美壓制澳洲打線，台灣隊終場以2：0擊敗澳洲隊，奪得首勝好兆頭。

台灣隊開幕戰就派出最強最穩的王牌投手孫易磊先發，前兩局都讓澳洲打者上演3上3下，儘管第三局澳洲的帕帕雷拉（Nicholas Paparella）首次上壘，但直到5局上澳洲隊才敲出首支安打，不過都被孫易磊輕鬆化解。７局下來僅被敲出2支安打，飆出8 次三振、無失分，表現堪稱完美。

台灣隊打線也相當火熱，面對澳洲先發投手貝茲（Adam Bates）毫不怯場，首局就展開攻勢，邱鑫飛球遭接殺，許庭綸，敲出安打上攻占二壘，可惜林佳緯遭三振，王念好一記滾地球遭刺殺，首局並未取得領先。

在４局下半，台灣隊在２出局後，陳睦衡以４壞球獲得保送，柯敬賢適時送上內野安打，李勛傑接力關鍵安打送回陳睦衡，讓台灣隊搶下第一分。

６局下半，台灣隊再度吹響進攻號角，林佳緯被保送上壘，王念好貢獻二壘安打，陳睦衡一記右外野飛球讓澳洲右外野手迪加斯佩里斯（Michael De Gasperis）發生接球失誤，台灣隊拿下第2分，隨後柯敬賢再補一安，將隊友送回本壘，台灣隊終場以3比0旗開得勝。
U18世界盃青棒賽
台灣
孫易磊
旗開得勝

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