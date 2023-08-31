《臺灣米其林指南2023》揭曉！3強摘三星、頤宮6連霸

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）一年一度的《臺灣米其林指南2023》今（31）日揭曉，揮別疫情評等困難的陰霾，今年台灣44家摘星名單中，獲得米其林三星的有6連霸的「頤宮」，自二星榮升三星的「JL Studio」、「態芮TaÏrroir」；有6間餐廳摘下二星，其中又有3間由一星升等；一星則有35間餐廳摘下，其中7家更是首次入榜。

《臺灣米其林指南2023》今年最大看點，是君品酒店的粵菜餐廳「頤宮」連續6年獲三星肯定，霸主之位屹立不搖，以及兩間老面孔新晉三星，分別是新加坡料理餐廳「JL Studio」與台灣料理餐廳「態芮TaÏrroir」。除了「JL Studio」坐落台中，其餘2家都在台北。

二星部分，台北5家、高雄1家入榜。侯布雄法式餐廳、創意法式料理logy、國際名廚江振誠開設的RAW皆維持二星水準；另有Liberté、渥達尼斯磨坊、牡丹新晉榜單。

其中Liberté是高雄首間二星餐廳；連續5年獲得米其林二星肯定的「祥雲龍吟」則是於2022年宣布停業。

35間一星餐廳中，台北28家、台中5家、高雄2家入榜，又以日式料理及台菜為主。去年在二星榜上的「請客樓」今年掉至ㄧ星。本次評選新晉的餐廳：有A Cut、Ad Astra、斑泊、Haili、INITA、文公館、ZEA。

至於維持一星的餐廳則有：教父牛排、de nuit、鹽之華、Forchetta、富錦樹台菜香檳（松山）、Holt、Impromptu by Paul Lee、謙安和、吉兆割烹壽司、Longtail、明福台菜海產、米香、山海樓、俺達的肉屋、巴黎廳1930*高山英紀、欣葉 鐘菜、承、澀、明壽司、鮨野村、鰭隆、壽司芳、T+T、請客樓、天香樓、雅閣、彧割烹、金蓬萊遵古台菜。

另外，台南則是連兩年都無餐廳摘星入榜。但在必比登名單中，台南今年有新上榜10家。