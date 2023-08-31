Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

《臺灣米其林指南2023》揭曉！3強摘三星、頤宮6連霸

By 生活組, 台灣英文新聞
2023/08/31 20:36
2023台灣米其林指南發布會31日在台北文華東方酒店登場，君品酒店的頤宮連續6年獲得米其林三星肯定，新加坡料理餐廳JL Studio及台灣...

2023台灣米其林指南揭曉 3餐廳獲三星肯定

2023台灣米其林指南發布會31日在台北文華東方酒店登場，君品酒店的頤宮連續6年獲得米其林三星肯定，新加坡料理餐廳JL Studio及台灣... (來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）一年一度的《臺灣米其林指南2023》今（31）日揭曉，揮別疫情評等困難的陰霾，今年台灣44家摘星名單中，獲得米其林三星的有6連霸的「頤宮」，自二星榮升三星的「JL Studio」、「態芮TaÏrroir」；有6間餐廳摘下二星，其中又有3間由一星升等；一星則有35間餐廳摘下，其中7家更是首次入榜。

《臺灣米其林指南2023》今年最大看點，是君品酒店的粵菜餐廳「頤宮」連續6年獲三星肯定，霸主之位屹立不搖，以及兩間老面孔新晉三星，分別是新加坡料理餐廳「JL Studio」與台灣料理餐廳「態芮TaÏrroir」。除了「JL Studio」坐落台中，其餘2家都在台北。

二星部分，台北5家、高雄1家入榜。侯布雄法式餐廳、創意法式料理logy、國際名廚江振誠開設的RAW皆維持二星水準；另有Liberté、渥達尼斯磨坊、牡丹新晉榜單。

其中Liberté是高雄首間二星餐廳；連續5年獲得米其林二星肯定的「祥雲龍吟」則是於2022年宣布停業。

35間一星餐廳中，台北28家、台中5家、高雄2家入榜，又以日式料理及台菜為主。去年在二星榜上的「請客樓」今年掉至ㄧ星。本次評選新晉的餐廳：有A Cut、Ad Astra、斑泊、Haili、INITA、文公館、ZEA。

至於維持一星的餐廳則有：教父牛排、de nuit、鹽之華、Forchetta、富錦樹台菜香檳（松山）、Holt、Impromptu by Paul Lee、謙安和、吉兆割烹壽司、Longtail、明福台菜海產、米香、山海樓、俺達的肉屋、巴黎廳1930*高山英紀、欣葉 鐘菜、承、澀、明壽司、鮨野村、鰭隆、壽司芳、T+T、請客樓、天香樓、雅閣、彧割烹、金蓬萊遵古台菜。

另外，台南則是連兩年都無餐廳摘星入榜。但在必比登名單中，台南今年有新上榜10家。
台灣米其林指南2023
米其林指南
米其林三星

相關新聞

《台北、台中、台南 & 高雄米其林指南 2022》完整名單！美食之都台南竟全落榜
《台北、台中、台南 & 高雄米其林指南 2022》完整名單！美食之都台南竟全落榜
2022/08/30 17:06
台灣四都141間店家入選！《臺北、臺中、臺南 ＆高雄米其林指南2022》必比登推介名單出爐
台灣四都141間店家入選！《臺北、臺中、臺南 ＆高雄米其林指南2022》必比登推介名單出爐
2022/08/23 11:45
快訊！2022台灣米其林指南8/30揭曉　今年首度納入台南與高雄
快訊！2022台灣米其林指南8/30揭曉　今年首度納入台南與高雄
2022/07/26 12:11
《米其林台北台中指南2021》完整名單揭曉！頤宮4度蟬聯三星、侯布雄升二星
《米其林台北台中指南2021》完整名單揭曉！頤宮4度蟬聯三星、侯布雄升二星
2021/08/25 14:21
完整名單！《台北台中米其林指南 2020》8/24揭曉　頤宮連3年蟬聯三星
完整名單！《台北台中米其林指南 2020》8/24揭曉　頤宮連3年蟬聯三星
2020/08/24 16:30

更新時間 : 2023-09-01 17:23 GMT+08:00

最受歡迎

〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
曾被譽為「未來的語言」歐美大學生為何不愛學中文了？
曾被譽為「未來的語言」歐美大學生為何不愛學中文了？
【537人提告】北檢辦imB詐騙案•曾國緯父子等31人吸金90億遭起訴　鄭文燦等另案偵查
【537人提告】北檢辦imB詐騙案•曾國緯父子等31人吸金90億遭起訴　鄭文燦等另案偵查
韓劇「Moving異能」李正河為戲增重30公斤：姐姐的朋友不相信是我演的
韓劇「Moving異能」李正河為戲增重30公斤：姐姐的朋友不相信是我演的
【更新外交部回應】英國外相30日訪北京 下議院官方文件首稱台灣「獨立國家」
【更新外交部回應】英國外相30日訪北京 下議院官方文件首稱台灣「獨立國家」
力挺台商「鮭魚返鄉」 北富銀主辦鋐昇實業12億元聯貸案完成簽約
力挺台商「鮭魚返鄉」 北富銀主辦鋐昇實業12億元聯貸案完成簽約
「點點點」圖文暗諷侯友宜沒政見？國民黨要求商業周刊道歉
「點點點」圖文暗諷侯友宜沒政見？國民黨要求商業周刊道歉
2023淡水漁人碼頭15分鐘煙火今晚登場 最佳觀賞點、交管、散場路線懶人包
2023淡水漁人碼頭15分鐘煙火今晚登場 最佳觀賞點、交管、散場路線懶人包
結合冥婚、同志主題《關於我和鬼變成家人的那件事》代表台灣競逐奧斯卡
結合冥婚、同志主題《關於我和鬼變成家人的那件事》代表台灣競逐奧斯卡
藍皮列車北台灣期間限定「藍皮文博號」8/30開賣
藍皮列車北台灣期間限定「藍皮文博號」8/30開賣