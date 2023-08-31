運動過量很傷「心」！醫：防猝死 45歲前應完成五大檢測

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）運動對身體有益，但你的身體能負荷多大的運動強度呢？聯安診所心臟內科主任施奕仲醫師表示，臨床上遇過自覺身體健康、熱愛運動的民眾，檢查後才發現心臟有肥厚性心肌病變。這是一個容易發生致命性心律不整的心臟問題，若未警覺持續以高強度運動對心臟施壓，恐有猝死危機。因此提醒民眾，多運動是好事，但最好能夠搭配健康檢查了解身體狀況，才能避免憾事發生。

施奕仲表示，運動導致猝死的緣由，多數是心臟抑或是血管問題，而罹患慢性病患者就是高危險群。

心臟問題

（一）心臟結構異常：如肥厚性心肌病變、左心室出口狹窄、主動脈瓣狹窄等。

（二）患有致命性心律不整：如長QT症候群、Brugada症候群、心肌炎後遺症、陳舊性心肌梗塞或電解質嚴重失調等等所誘發的心室頻脈，甚至心室顫動等致命性心律不整，導致猝死。

血管性問題

血管的主要問題為冠狀動脈心臟病急性發作，也就是急性心肌梗塞，另外，腦血管梗塞〈梗塞性中風〉、主動脈剝離、腦出血〈出血性中風〉等也是應注意的狀況。以主動脈剝離為例，由於運動時血壓會有生理性的上升，所以如果本身血管硬梆梆、缺乏彈性，有可能在運動時因血壓起伏而導致主動脈剝離。

慢性病

糖尿病、高血壓、高血脂等慢性病者，如果指數控制不良，本來就是冠狀動脈心臟病的好發族群，因此若突然進行高強度運動的話，最好經醫師評估、定期健康檢查，在良好控制慢性病的情況下，漸進式地增加運動時間、強度與頻率，才能安全地達成身體健康的目的。

施奕仲也提醒，心臟問題也可能是藥物交互作用造成，尤其是有些致命性心律不整的發作，正是同時服用某些抗組織胺類藥物與某些抗生素時所引發。因此若同時有不同科就診的話，一定要告知醫師使用中的藥物。

評估心血管狀況，五大檢測報你知

施奕仲提醒，運動導致猝死的機率並不算高，但是由於此類狀況在發生前多數都毫無徵兆，因此千萬不可輕忽，建議民眾應於在45歲以前透過健康檢查了解是否有先天性或後天性的心臟結構、血管、心電傳導的異常，才能避開運動時導致的急性心血管風險。