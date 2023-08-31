綠色和平盤點台灣總統候選人減碳政見 10月辦首場氣候辯論會

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）綠色和平今（31）日發表總統氣候政策建議書《守住升溫 1.5 度 C：氣候領袖政策藍圖》，並以「2024氣候領袖檢核表」檢視目前三位政黨候選人的政見，預告10月21日將與「能源轉型推動聯盟」舉辦首場電視氣候辯論會，呼籲候選人提出更具體的淨零政策。

綠色和平表示，已拜會民進黨、國民黨、民眾黨三競選團隊，遞交建議書。氣候與能源專案主任張皪心呼籲各總統候選人應納入2030年溫室氣體減量40%、再生能源發電占比40%目標及具體路徑。

張皪心指出，面對全球以淨零經濟為驅動力的競賽，台灣必須急起直追。如何加速再生能源發展、為企業提升國際競爭力，是未來總統的必考題。

美國與歐盟已分別通過《通膨削減法案》（Inflation Reduction Act）和《淨零產業法》（Net-Zero Industry Act），透過政府補助和減稅促進再生能源產業。美國法案被視為史上最大的氣候投資法，上路一年內刺激5,000億美元投資推動淨零的相關計畫，並帶來約17萬的工作機會，因應氣候危機的同時，亦促進經濟成長。

根據國際能源總署，全球要達成淨零，2030年全球發電量60%須來自再生能源，歐盟、日本、印度已提出2030年再生能源發電占比達40%以上，而澳洲、德國、美國更擔任領頭羊，提出2030年80%宏大目標。然而，回看三位候選人，在再生能源政策慢半拍，不僅讓企業在綠色供應鏈中失去競爭力，也讓台灣錯失全球淨零經濟的投資機會。

綠色和平檢視三位候選人的再生能源目標，賴清德提出30%的保守目標且僅延續既有政策；侯友宜提出27%，且缺乏相關政策；柯文哲則是沒有明確提出2030年再生能源目標。此外，台灣整體淨零目標已納入「氣候變遷因應法」，三人卻仍未提出2030年減量目標。

綠色和平進一步從三大面向「多元綠能」、「淨零軟實力」及「保護自然碳匯」分析候選人的氣候政策，發現三人皆缺乏輔導企業綠電自發自用、推動循環減廢，及保護森林、海洋自然碳匯等重要政策。

張皪心建議，政府可透過補助，獎勵企業從綠電消費者投入綠電自發自用。企業擁有或投資光電案場，可等比例獲得稅收抵免額度。透過這樣的政策，讓用電大戶主動投入綠電市場中，可助社會凝聚淨零轉型共識，提高整體再生能源占比。



（圖／綠色和平）