臺灣期貨交易所FIA衍生性商品市場發展研討會圓滿落幕

2023年FIA臺灣衍生性商品市場發展研討會由臺灣期貨交易所 (期交所)及美國期貨業協會(FIA)共同舉辦，8月31日登場。 本次研討會與談人有臺灣、美國、德國、泰國、 新加坡及香港等地交易所及業界高階主管，探討「交易所觀點： 未來趨勢(The Exchanges: What’s Next?)」及「洞悉波動中的全球市場(Navigating a Volatile Global Environment)」，共有來自國內外交易所、期貨商、 證券商、銀行、投資顧問公司、基金公司及資訊公司等逾300位業 界人士踴躍參與，座無虛席。

金管會邱副主委指出，期貨市場在金融市場扮演風險管理重要角色， 為不可或缺重要環節。過去幾年雖各方面挑戰接踵而至， 如俄烏戰爭、快速上升之通貨膨脹率與利率，與全球暖化加劇等， 期貨市場仍充分展現韌性，並持續成長。此外， 期交所近年積極拓展國際合作，成功推出美、日、歐主要指數期貨， 推動市場國際化腳步從未停歇，期許未來發展更多創新商品， 提供交易人進行策略交易及管控風險，滿足交易人多元交易需求。

期交所吳自心董事長表示，臺灣期貨巿場開業25年來，從1998 年交易量27萬口，到2022年連續第3年超過3億口， 於全球衍生性商品市場佔有一席之地。 今年期交所除與合作夥伴洽談國際半導體指數授權外， 並規劃建置客製化商品交易平臺，提供期交所主力商品－ 臺指選擇權及小型臺指期貨之到期日及履約價格客製化服務。

吳自心指出， 店頭衍生性金融商品集中結算亦於去年7月正式開業， 提供結算會員間自營交易新臺幣IRS集中結算服務， 第二階段業務於今年7月31日上線， 推出結算會員客戶集中結算業務及新臺幣NDF集中結算服務，截至 8月中旬店頭集中結算部位餘額已超越2,300億新臺幣， 有效提升市場安全與效率，強化我國金融基礎建設， 並為期交所再創新頁。