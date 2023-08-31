富邦產險、富邦人壽、北富銀榮獲「臺灣保險卓越獎」12項大獎

兩年一度、被譽為保險界國家級獎項第十屆「臺灣保險卓越獎」今（ 30）日揭曉獲獎名單，富邦金控旗下子公司富邦產險、富邦人壽、 台北富邦銀行在專業、創新服務、人才培訓以及ESG永續社會關懷 等領域皆有亮眼表現，獲得評審讚譽，今年獲頒6項金質獎、6項銀 質獎，總計共拿下12項大獎，持續以優質服務在同業中脫穎而出。

富邦產險連續10屆蟬聯業界獲獎數之冠

富邦產險以數位創新服務、深耕ESG永續經營及實踐永續社會公益 等推動成果，於本屆勇奪「人才培訓卓越獎」金質獎、「 公益關懷卓越獎」金質獎、「住宅地震保險推展卓越獎」金質獎、「 資訊應用卓越獎」銀質獎、「商品創新專案企畫卓越獎」銀質獎、「 資訊安全推展卓越獎」銀質獎、及「新興風險保障商品推展卓越獎」 銀質獎等3項金質獎、4項銀質獎，總計7項大獎，更是連續10屆 蟬聯產險最大贏家。

富邦產險總經理賴榮崇表示，感謝評審們的肯定，富邦產險長期投入 ESG永續經營，將永續理念結合個別職能，落實於員工培育， 同時也期許能以創新風險解決方案協助客戶永續發展， 穩定社會經濟環境。面對全球極端氣候， 富邦產險持續支持永續潔淨能源發展，更於今年率先提出「2050 淨零承保」，協助客戶進行轉型綠色能源的保險規劃， 並提供專業損防服務，與客戶攜手共同應對低碳轉型的風險。同時， 富邦產險也積極推動數位轉型，不僅使用AI結合大數據分析， 快速回應客戶需求，透過智能客服和機器學習等技術節省客戶時間， 以更便利的投保理賠服務，創造服務「心」體驗， 滿足客戶多元保險需求，也透過各項數位服務，落實低碳營運。

富邦人壽深耕風險管理與公益關懷受肯定

富邦人壽獲獎不斷，不僅於第十屆臺灣保險卓越獎榮獲「 風險管理專案企畫獎」金質獎、「公益關懷專案企畫卓越獎」 金質獎、「資訊安全推展卓越獎」銀質獎以及「 商品創新專案企畫卓越獎」銀質獎等2項金質獎、2項銀質獎，共計 4項大獎，也憑藉多角化的經營策略，以及多樣化的永續行動，在2 023保險信望愛獎四度蟬聯「年度最佳壽險公司」， 更十二度榮獲英國《世界金融雜誌》評選為「台灣最佳保險公司」， 成績備受國內外肯定。

富邦人壽總經理陳世岳表示，能獲得諸多獎項， 是對富邦人壽不斷追求卓越的肯定與激勵，未來也將秉持「正向力量 豐富人生」的企業精神，致力於金融普惠，關懷人與環境， 提供民眾創新全面的金融商品及服務，並持續精進風險控管機制， 堅實資安防護，實踐企業永續的經營承諾。

富邦人壽關注ESG議題，率全台企業之先， 長期投入河川廢棄物調查，首創與業績連結的「Work for Green」永續機制，以多元作為守護環境， 也關注國人健康問題，結合外溢機制推出精準治療癌症保險， 協助民眾升級防癌保障，並透過專精的風險量化技術， 以及組建業界最具規模的資安專責團隊， 提供民眾最安全可靠的保險保障。

北富銀打造「鑽石團隊」紮實培育人才

台北富邦銀行致力培育保險人才，運用學習型組織概念， 打造創新的「鑽石團隊」制度，以新人訓練、在職訓練、友善金融、 經驗傳承四階段的紮實培訓，提升金融保險專業及客戶服務品質， 並將公平待客內化為團隊DNA。用心投入資源栽培保險人才， 使北富銀首次參獎即從眾多競爭者中脫穎而出，榮獲「 人才培訓專案企畫卓越獎」金質獎肯定。

「鑽石團隊」制度有別以往以理專為主的個人服務模式， 團隊由數名客戶經理組成，以資深者為隊長， 協助隊員開發經營客戶、淬鍊保險專業與服務能力， 並帶動團隊互相學習風氣，透過彼此個案共學及經驗傳承， 強化實務技能。此外，亦安排高齡與弱勢客戶友善服務教育訓練， 激發團隊同理心，審思更溫暖的服務方式，2022年友善金融相關 課程受訓人次逾2.8萬，訓練時數逾4.3萬小時。北富銀表示， 此制度運作後，客戶的正向肯定增加，也帶動保單銷量與收益成長。 未來北富銀將繼續精進保險人才培訓，期孕育更多保險專家， 提供客戶更專業、更好的金融體驗。