富邦產險、富邦人壽、北富銀榮獲「臺灣保險卓越獎」12項大獎

兩年一度、被譽為保險界國家級獎項第十屆「臺灣保險卓越獎」今（30）日揭曉獲獎名單，富邦金控旗下子公司富邦產險、富邦人壽、台北富邦銀行在專業、創新服務、人才培訓以及ESG永續社會關懷等領域皆有亮眼表現，獲得評審讚譽，今年獲頒6項金質獎、6項銀質獎，總計共拿下12項大獎，持續以優質服務在同業中脫穎而出。
富邦產險連續10屆蟬聯業界獲獎數之冠
富邦產險以數位創新服務、深耕ESG永續經營及實踐永續社會公益等推動成果，於本屆勇奪「人才培訓卓越獎」金質獎、「公益關懷卓越獎」金質獎、「住宅地震保險推展卓越獎」金質獎、「資訊應用卓越獎」銀質獎、「商品創新專案企畫卓越獎」銀質獎、「資訊安全推展卓越獎」銀質獎、及「新興風險保障商品推展卓越獎」銀質獎等3項金質獎、4項銀質獎，總計7項大獎，更是連續10屆蟬聯產險最大贏家。
富邦產險總經理賴榮崇表示，感謝評審們的肯定，富邦產險長期投入ESG永續經營，將永續理念結合個別職能，落實於員工培育，同時也期許能以創新風險解決方案協助客戶永續發展，穩定社會經濟環境。面對全球極端氣候，富邦產險持續支持永續潔淨能源發展，更於今年率先提出「2050淨零承保」，協助客戶進行轉型綠色能源的保險規劃，並提供專業損防服務，與客戶攜手共同應對低碳轉型的風險。同時，富邦產險也積極推動數位轉型，不僅使用AI結合大數據分析，快速回應客戶需求，透過智能客服和機器學習等技術節省客戶時間，以更便利的投保理賠服務，創造服務「心」體驗，滿足客戶多元保險需求，也透過各項數位服務，落實低碳營運。
富邦人壽深耕風險管理與公益關懷受肯定
富邦人壽獲獎不斷，不僅於第十屆臺灣保險卓越獎榮獲「風險管理專案企畫獎」金質獎、「公益關懷專案企畫卓越獎」金質獎、「資訊安全推展卓越獎」銀質獎以及「商品創新專案企畫卓越獎」銀質獎等2項金質獎、2項銀質獎，共計4項大獎，也憑藉多角化的經營策略，以及多樣化的永續行動，在2023保險信望愛獎四度蟬聯「年度最佳壽險公司」，更十二度榮獲英國《世界金融雜誌》評選為「台灣最佳保險公司」，成績備受國內外肯定。
富邦人壽總經理陳世岳表示，能獲得諸多獎項，是對富邦人壽不斷追求卓越的肯定與激勵，未來也將秉持「正向力量 豐富人生」的企業精神，致力於金融普惠，關懷人與環境，提供民眾創新全面的金融商品及服務，並持續精進風險控管機制，堅實資安防護，實踐企業永續的經營承諾。
富邦人壽關注ESG議題，率全台企業之先，長期投入河川廢棄物調查，首創與業績連結的「Work for Green」永續機制，以多元作為守護環境，也關注國人健康問題，結合外溢機制推出精準治療癌症保險，協助民眾升級防癌保障，並透過專精的風險量化技術，以及組建業界最具規模的資安專責團隊，提供民眾最安全可靠的保險保障。
北富銀打造「鑽石團隊」紮實培育人才
台北富邦銀行致力培育保險人才，運用學習型組織概念，打造創新的「鑽石團隊」制度，以新人訓練、在職訓練、友善金融、經驗傳承四階段的紮實培訓，提升金融保險專業及客戶服務品質，並將公平待客內化為團隊DNA。用心投入資源栽培保險人才，使北富銀首次參獎即從眾多競爭者中脫穎而出，榮獲「人才培訓專案企畫卓越獎」金質獎肯定。
「鑽石團隊」制度有別以往以理專為主的個人服務模式，團隊由數名客戶經理組成，以資深者為隊長，協助隊員開發經營客戶、淬鍊保險專業與服務能力，並帶動團隊互相學習風氣，透過彼此個案共學及經驗傳承，強化實務技能。此外，亦安排高齡與弱勢客戶友善服務教育訓練，激發團隊同理心，審思更溫暖的服務方式，2022年友善金融相關課程受訓人次逾2.8萬，訓練時數逾4.3萬小時。北富銀表示，此制度運作後，客戶的正向肯定增加，也帶動保單銷量與收益成長。未來北富銀將繼續精進保險人才培訓，期孕育更多保險專家，提供客戶更專業、更好的金融體驗。