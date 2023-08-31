集保結算所捐助社區照顧關懷據點　傳達高齡照顧新思維

為響應行政院「高齡社會白皮書」中提升社區照顧資源布建行動策略，集保結算所連續二年推動「公益捐助社區照顧關懷據點」方案，今(112)年計捐贈19縣市88個據點，受益長者超過5,000人，共同營造友善、安全的銀髮服務環境，強化社會永續發展能量。此計畫亦是集保結算所落實ESG、實踐企業關懷社會理念，發揮多面向善循環影響力的重要行動。

集保結算所捐助社區照顧關懷據點，是支持「社會參與」、「在地安老」理念的具體實踐，據點由村里辦公處及民間團體參與設置，邀請當地民眾擔任志工，以關懷訪視、電話問安、餐飲服務及辦理健康促進活動等四項服務為主，旨在促進社區老人身心健康，發揮初級預防照顧功能，建立連續性照顧體系。各地社區照顧關懷據點皆表示，感謝集保結算所透過該計畫補助，由社區提供在地服務，有效提升社區活動據點辦理成效，強化社區自主運作模式，促進長者社會參與，營造永續成長、健康的社區環境。

集保結算所董事長林丙輝表示，今年集保結算所捐助社區照顧關懷據點方案，共計提供88家社區照顧關懷據點空間營造、修繕及業務活動經費新臺幣2,500萬元，各據點皆善用資源，辦理防疫規劃、數位導入及青銀共融等3,607場主題活動，包括長者及其家屬、青年志工、社區居民總參與人數超過14萬人次。集保結算所挹注的資源，讓長者可以在社區鄰里就近體驗樂齡生活，促進社區長者的身心健康，發揮社區自助互助的照顧功能。

本方案鼓勵長者走出家門參與社區活動，延緩老化並拓展人際關係，享受自主自立的在地安老生活。集保結算所也將持續捐助社區據點空間營造、修繕及業務活動相關經費，以提供長者更好的互動空間，響應政府推動在地安老政策，傳達全體社會高齡照顧新思維。