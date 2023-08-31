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新加坡人才快來台灣學半導體！駐星代表處推英文招生手冊、祭獎學金

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/31 17:11
駐新加坡代表處整理８所台灣知名大專院校半導體相關課程，廣邀星國學子前來就學。（圖／翻攝自駐新加坡代表處《到台灣學習半導體》手冊）

駐新加坡代表處整理８所台灣知名大專院校半導體相關課程，廣邀星國學子前來就學。（圖／翻攝自駐新加坡代表處《到台灣學習半導體》手冊）

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）台灣半導體引領全球，駐新加坡代表處今（31）日發布《到台灣學習半導體》英文手冊，彙整台灣國內8所知名大專院校所提供之半導體課程及招生相關資訊供星國學子參閱，並將優先提供來台學生獎學金。

駐星代表處推出的手冊，包含國立成功大學、國立中山大學、國立台北科技大學、國立臺灣大學、國立清華大學、國立陽明交通大學、龍華科技大學、明新科技大學等８所大學。

駐星代表處指出，半導體是電子產品的必要元件，推動各種科技產品與服務的進展，是全球經濟發展與創新運用的關鍵力量。包括人工智慧（AI）、物聯網（IoT）、5G通訊、雲端計算、電動車（EV）、自駕車、健康照護、軍事系統、交通、乾淨能源等運用領域，也是當前新加坡政府推動的重點產業，都需要極為先進的半導體。

駐星代表處進一步指出，在2022年，台灣代工生產全球63.8%的半導體、大約70%的7奈米以下高端晶片產量，同時台灣也占全球半導體設計市場的20.1%、全球半導體封裝測試市場的58.6%。台灣有最完整的半導體產業生態系，以及完善的產學合作機制，可以培育最優質的半導體高科技人才。

新加坡占全球晶圓生產的5%及全球半導體整體市場的11%。根據新加坡貿工部資料，全球有20%的半導體設備在新加坡製造。目前已有多家外商在新加坡投資，台灣聯電公司去年在新加坡增資50億美金，並已宣布未來將持續投資，新加坡未來半導體人才需求勢將增加。優秀高科技人才持續投入為成功關鍵。

駐星代表處強調，台灣已有多所大學開設半導體系所，提供半導體設計、材料、製造、封裝測試等相關課程，能為新加坡培育半導體高科技人才，進而推動新加坡半導體產業及相關產業的發展。
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