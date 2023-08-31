新北首創多元職探 力推「生生職探 全面試探」

今(112)年暑假首波多元職業試探課程開跑， 玉美人孕婦裝觀光工廠、香帥蛋糕芋製所、印地安皮革創意工場、 王鼎時間科藝館、安美得傷口照護產業文化館、 聖瑪莉丹麥麵包莊園、卡滋爆米花觀光工廠樂園、 許新旺陶瓷紀念博物館、阮的肉干產業概念館、吳福洋襪子故事館、 王子創意文具國等11間觀光工廠，免費提供20梯次500人次的 體驗課程，擴展孩子職探機會。

教育局表示，新北市建置全國最多16所職業試探暨體驗教育中心， 是全國唯一七大職業類全部到位的縣市。 今年教育局再突破攜手經發局，結合觀光工廠首創多元職探場域， 同時為確保職探精神及課程品質，規劃三階段認證機制， 包含課程審查、師資培育及考核訪視，依各自廠館特色研發課程， 嚴謹的認證機制保障孩子都能收穫滿滿， 並能深入了解該職業文化特色及未來可從事的相關職業。

及人小學的林士文同學參加香帥蛋糕芋製所辦理「 爆漿小芋卷蛋糕製作」的營隊，他說，不僅做了好吃的蛋糕， 也學到許多關於芋頭的知識及職業，更了解相關行業的辛苦； 丹鳳國小的李意涵同學則是參加玉美人孕婦裝觀光工廠「 布衫布識工藝美學－DIY束口袋」營隊，學習到如何使用縫紉機， 並自己縫束口袋，他覺得十分有趣，很謝謝老師的教導。

新北市產業觀光促進發展協會理事長洪啓峰表示， 每所觀光工廠都有不同產業特性及課程， 經過與教育局近一年的教育專業指導，從業師培訓、 課程教案及試教、場域建置符應各產業工作世界的情境等要求下，讓 11所觀光工廠課程皆能符合職業試探的教育精神。 未來將持續推動新北市轄內其他觀光工廠或產業文化館加入多元職探 體系，整合教育及產業資源，公私協力共築孩子的幸福未來。

教育局補充，112學年度將擴大職業試探場域，納入23所高中職 及23所境內大專校院，職探場域翻倍至73間， 目標讓新北市國中小學生，至少都有一次職業試探體驗機會， 全面落實適性發展精神。 同時鼓勵國中小學校規畫戶外教育可至觀光工廠進行職探課程， 擴大孩子適性發展的機會。未來新北市將於112學年度學期間、 寒假及暑假開設更豐富的職探育樂營， 歡迎有興趣的親師生加入教育局臉書粉絲專頁「新北學Bar」， 或直接加入新北市適性發展LINE官方社群， (https://line.me/ti/g2/ bByLC0xX8sozxq1ioCec9SLs7sNQuX pEeIoiEw?utm_source= invitation&utm_medium=link_ copy&utm_campaign=default)獲得最新 資訊。