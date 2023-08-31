台灣夢陪伴萬里北基社區兒少　認同海港山城文化 築夢踏實

新北市萬里區北基社區位於山海交界的半山腰， 因有聞名的北基飛行傘基地和翡翠高爾夫球場， 在民國70年代曾盛極一時。但隨著就業機會減少、房價跌落、 年輕人口外移等因素，逐漸淪為以老人和小孩為主的老化社區， 在新北市政府社會局推薦下，參加中國信託慈善基金會贊助的「 台灣夢-兒少社區陪伴扎根計畫」，希望培力兒少自立自主的精神， 認同在地山城文化，進而築夢翻轉人生。

萬里國小校長余昆旺表示，該校現有學生253人， 家長以勞工基層居多，有許多家庭屬弱勢，包含原、新住民、單親、 隔代教養或身心障礙者，其中單親家庭有34人，佔約13％， 學校老師全力教學輔導，但到下午5點半仍必需放學，所幸「 台灣夢」及時接住，幫忙照顧、準備晚餐， 讓孩子在家長返家前獲得充分照料，學校在暑假期間開七月份輔導， 八月份由社區接手，彼此合作無間。

北基社區總幹事吳興陵表示，有位小女生剛到社區時，乾乾瘦瘦， 不僅做功課慢、吃飯也慢，原來是隔代教養， 在社區志工和課程老師的輔導下，現在小女生長得活潑， 還熱愛舞蹈，人也變得更有自信。

北基社區發展協會理事長俞富表示，為活絡社區、凝聚感情， 北基在12年前開辦老人共餐，辦理各項健康促進活動， 也成為惜食共享網的廚房。去年受市府推薦，以「北海山城、 築夢基地」獲得台灣夢的專案計畫，每週二三四上午服務長輩， 下午服務兒少，同時長輩又兼志工，一起老少共融， 讓孩子更加認識在地海洋文化。

「台灣夢」訪評委員劉影梅教授表示，北基社區雖然地處偏僻， 資源較為缺乏，但在萬里漁港形塑的海港文化中，如萬里蟹等品牌， 仍有可為。 尤其在引進鄰近中華商業海事學校年輕的大專生進場擔任志工， 加上在地耆老的傳承，從小培力孩子的自信心和認同感， 將來有利於學習和發展。

新北市社會局長李美珍表示，「台灣夢」是私公協力、 產官學合作的典範，由中國信託慈善基金會董事長辜仲諒全力支持， 委由社團法人台灣照顧管理協會辦理，由張淑慧老師所指導， 中央發動、地方配合，透過專業綿密的輔導團隊，訂出目標和期程， 希望培力社區兒少在生活自立、文化認同上，建立正確的價值觀念。