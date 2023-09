中華電信與臺北科技大學展現產學合作能量　

中華電信近年來不僅持續致力於科技創新,更積極拓展多元合作, 特別著重專業人才的招募,以產學合作培育優秀學子。今(112) 年2月, 中華電信與臺北科技大學元宇宙XR研發中心攜手規劃新型態XR互 動,結合藝文產業和XR科技, 彰顯中華電信不斷突破的品牌價值與技術能量。

本次產學合作成果以臺北表演藝術中心為場域,共同策劃名為「 藝徑」穿越北藝XR體驗展, 將帶領觀眾進入一場充滿想像力的虛擬藝術之旅。 此展覽突破傳統藝術展示的界限, 融合了中華電信資訊技術分公司與臺北科技大學設計學院的設計技術 創新成果,呈現了獨特的互動體驗, 引領參觀者探索藝術與技術的交匯點。

中華電信資訊技術分公司所開發的「藝徑」XR互動遊戲, 將虛擬藝術融入真實環境,讓觀眾彷彿穿越時空, 進入北藝的多元藝術意境。展覽充分運用體感偵測技術, 讓參觀者能夠身臨其境地感受藝術作品, 並且體驗到不同的藝術風格所帶來的情感震撼。此外, 這次的產學合作更深入整合了臺北科技大學互動設計系專業師資, 引導學生在專題課程中,以XR互動設計創意為核心, 並融合運用臺北表演藝術中心的場館理念「Open for All」,讓這次合作不僅僅是藝術與技術的交匯, 更是中華電信與臺北科技大學首度攜手合作的完美典範。 透過雙方的共同努力, 成功打造出一場能夠激發參觀者創意思維的展覽, 讓每位參觀者都能夠融入其中,成為藝術的一部分, 體現多樣且無限可能性的互動設計,真正實現「Play different together 」之理念。

中華電信表示,人才是公司最重要的資產, 加上科技的快速發展已與人文領域緊密相扣, 期望透過本次產學的成功合作,加深與學校鏈結, 並培育更多跨領域人才。