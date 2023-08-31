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北韓邊境逐漸大開　南韓統一部憂中國對脫北者動用武器

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/31 16:49
中國東北部吉林省臨江與北韓的交界處，牌子警告勿收留越境人員（圖／美聯社）

中國東北部吉林省臨江與北韓的交界處，牌子警告勿收留越境人員（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）南韓統一研究院人權研究室長李奎昌（音譯）於今（31）日發行「國境開放和北韓居民人權侵害」報告書，內容提到，根據去年1月中國所實施的「陸地國界法」，中國警察和軍人有可能會對試圖脫北的北韓居民使用武器。

根據「陸地國界法」第38條，「非法越境人員犯罪、拒捕或者使用其他暴力行為，危及他人人身和財產安全的，執法值勤人員可以依法使用警械和武器」。

李奎昌指出，先前由於封鎖國境，禁止兩國人員往來，幾乎沒有人為了脫北而試圖越境，但若今後國境擴大開放，在該法規的實施過程中，有可能出現對脫北者的人權侵害情形。

李奎昌呼籲，「陸地國界法」允許該國警察或軍人合法對試圖脫北的北韓居民使用武器，中國應該禁止對為了尋找自由而脫北的北韓居民使用武器。

李奎昌也提及，北韓在2019年以後實施的「反動思想文化排斥法」、「平壤文化保護法」、「青年教養保障法」等，也是國境開放後，有可能會侵害北韓人民人權的法令。

其中「群眾舉報法」中明文規定，與其他國家的人非法通話、見面、收受金錢或物品等行為，皆被列為檢舉對象，因此若北韓居民從定居南韓的脫北者那獲得錢財，也將可能會受到處罰。

另外，在朝中（北韓與中國）邊境拍攝北韓哨所、北韓軍人等的行為，也會被視為有損北韓的權威及威信，被列入檢舉對象。
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統一部
北韓
人權
中國

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