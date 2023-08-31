（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）德國及捷克籍2名男子日前涉嫌於台中捷運高鐵台中站尾軌處，對捷運列車塗鴉後逃逸，台中市警方今天(8/31) 鎖定身分送辦。中捷公司表示，已加強事發區域入侵防範，後續將對涉案人提告求償。

台中捷運公司今天發布新聞稿表示，8月24日的列車塗鴉事件，發生地點為捷運高鐵台中站尾軌，目前已加強事發場域的巡檢頻率，從車站保全到捷運警察，都增加相關場域的巡邏次數。

另外，行車控制中心並調整案發區域監視器的監控方式，由循環式輪播監控，調整為常時監控，以利盡速發現異常及處理。公司後續將評估在事發區域圍籬，加裝紅外線侵入偵測系統，加強防範入侵行為。

中捷公司指出，全案將待警方逮捕涉案人後，除依大眾捷運法開罰外，將就設備修復及列車清洗費用求償新台幣7萬元，至於影響公司聲譽的部分，目前正評估求償金額。

台北捷運列車、台中捷運列車、高雄捷運列車分別在24日、25日遭不明人士塗鴉，台鐵EMU3000新自強號列車在12日晚間遭人塗鴉，2週內共發生4起軌道運輸列車遭塗鴉案，引發外界關注。

高雄捷運大寮機廠與北機廠25日凌晨4時多進行營運前列車整備時，司機員發現各有1輛列車被惡意塗鴉，高捷公司立即報警處理。（高雄捷運公司提供）中央社

台中捷運綠線高鐵台中站尾軌區24日晚間遭2人闖入，並對停放的備用列車進行塗鴉，因闖入者破壞圍籬後進入，涉犯毀損及侵入土地罪，中捷將提告追查。（中捷公司提供） 中央社8月25日照片

針對台中捷運，台中市警方今天鎖定2名外籍涉案人，但都已離境。至於3起塗鴉事件，警方不排除是同一集團所為，相關單位正調查釐清。

中央社報導，台中市政府警察局烏日分局今天召開記者會，宣布鎖定德國及捷克籍2名男子，他們涉嫌於台中捷運高鐵台中站尾軌處，對捷運列車塗鴉後逃逸，但發現2人犯案隔天已搭機離境，警方已依法送辦，將由地檢署發布通緝。

烏日警分局指出，涉案的2名男子22日自桃園國際機場入境，分別以步行及搭乘多種不同交通工具移動，期間甚至還男扮女裝，當街換上女性衣物變裝。

24日晚間近9時，2人破壞中捷高鐵台中站尾軌區圍籬，對停放於尾軌區的備用捷運列車，塗鴉STEB、HASH等字樣後，搭乘交通工具往高雄方向逃逸，2人犯案後25日下午，同樣從桃園國際機場離境前往日本東京。

警方表示，2人隨身攜帶衣物鞋子沿途不斷換裝，共動員近200人次警力，過濾超過120組路口及私人監視器，透過2人至銀行換匯的個人資料，於29日掌握2人身分，但向機場查詢才發現都已離境。

針對北捷列車塗鴉案，台北市北投警分局獲報後，報士林地檢署指揮偵辦。檢警查出，北捷塗鴉客為2人1組，經與高雄市檢警合作，透過相關資料發現，2名犯嫌在台北、高雄時犯案的身影雷同，不排除為同1組人。

至於台鐵列車塗鴉案件，發生時間與涉案2人入境時間不同，初步排除是同1組涉案人所為。

德國及捷克兩外籍男涉塗鴉捷運遭鎖定 台灣警方不排除3案同集團所為

台北捷運北投機廠24日凌晨有列車遭塗鴉，警方根據監視器畫面鎖定2名涉案人。北捷26日表示，嚴厲譴責違法塗鴉行為，除依法可處最高新台幣100萬元罰鍰外，也將提起民事訴訟求償。（翻攝畫面）中央社