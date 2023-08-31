英國外相訪中國：關注香港自由與人權、強調「台海和平穩定」重要性、呼籲解除對英議員制裁

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）英國外交大臣柯維立訪問中國，昨（30）日與中國國家副主席韓正及外長王毅會晤，期間向中方強調關於香港、新疆等人權議題立場，呼籲解除對英國議員制裁，以及台灣海峽的和平穩定對國際社會至關重要。

路透社、中央社報導，柯維立（James Cleverly）30日前往北京訪問，也是繼2018年韓特（Jeremy Hunt）後，睽違5年再度有英國外交大臣訪問中國。儘管柯維立去年9月才上任，但已是第二次與韓正會面、第三次與王毅會晤。

根據英國外交部會後發布新聞稿表示，柯維立向中方談及對中戰略3大基調，即「保護、協調一致以及互動往來」，也談到香港「國家安全法」傷害自由與人權以及「黎智英案」一案。

柯維立還談及「台灣海峽的和平與穩定對國際社會的重要性」以及對中國惡意網路活動之立場，並呼籲中方即刻解除對英國國會議員的制裁，也闡述了對新疆人權議題的態度。

英國與中國雙方也就氣候變遷此類全球挑戰交換意見，對於展開必要進行「開放對話」以及「具建設性的互動」的重要性與必要性達成一致。但柯維立也指出，中國在俄烏戰爭立場上的表現不符合中國利益。此外，雙方還涉及北韓、避免核擴散等議題討論，在人工智慧（AI））的領域上，英中雙方都認同具巨大機遇潛力，並強調須全球協調，採取措施降低風險。

柯維立也向BBC表示，此番訪中是為「直接、明確地」就分歧領域進行對話，以及「在符合雙方利益的情況下開展合作提供了機會」。柯維立表示，這將使英國能夠「重新建立溝通渠道」，而缺乏面對面的接觸可能會導致「更多的誤解、不信任和錯誤」。

在柯維立7月提出訪問中國，便遭致抨擊，保守黨等多黨派議員也抨擊首相蘇納克（Rishi Sunak）政府的對中國的態度綏靖，蘇納克上台後於今年3月發布新版「外交國防安全政策綜合檢討報告」（IR），形容中國在中共領導下對世界秩序構成劃時代的「系統性挑戰」（systemic challenge） ，必要時和盟友合作「對抗」（push back）中國，但並未如鷹派所呼籲的，將中國歸類為「威脅」（threat）。該份報告也首度提及台灣，強調台海情勢穩定，及透過對話和平解決台灣議題的重要性。