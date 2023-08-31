業界最強睡眠專家來了！Garmin Venu 3搭載全新睡眠教練 助培養健康睡眠

智慧穿戴裝置領導品牌Garmin 2023第二季全球財報出爐，健身休閒產品較去年同期成長23%，居全產品類別之冠；根據Garmin台灣用戶數據顯示，2020年至2022年間主打健康監測錶款中，整體用戶成長46%，其中女性用戶更是大幅成長55%，能夠提供全天候健康監測與全方位運動數據的智慧手錶已成為風潮。Garmin今夏發表全新「Venu 3 GPS智慧腕錶」，搭載亮彩AMOLED螢幕、雙錶徑共7種時尚百搭配色俐落有型，「Venu 3 GPS智慧腕錶」的光譜黑、活力白，「Venu 3S GPS智慧腕錶」的冥想空白、夜森林灰、橄欖薄荷、燒磚可可、氣泡玫瑰，Venu 3以超強效14天電力成為深度融入用戶日常的健康生活教練，建議售價$14,990元，8月31日正式在台販售。

台灣睡眠品質有待加強 男性睡眠時長低於亞洲平均 業界最強睡眠專家幫助培養健康睡眠

根據台灣睡眠醫學學會2022年調查顯示，高達19.5%民眾對自身的睡眠滿意度表示不滿意，失眠症狀的比例自疫情前的42.9%上升至59.7%，而根據Garmin Venu系列錶款亞洲用戶數據顯示，2020年至2023年3月間，用戶平均睡眠分數台灣 (65.6) 僅排名第5，而對於睡眠品質影響重大的「深層睡眠」及「REM快速動眼期」兩階段總時長台灣僅排名亞洲第6，其中台灣男性在深層與REM兩階段的睡眠時長更都低於亞洲平均值，足以顯示台灣有睡眠困擾的人口比例偏高。

為幫助用戶改善睡眠品質，Garmin推出「Venu 3 GPS智慧腕錶」，智慧手錶模式電力效能最長可達14天(Venu 3S為10天)，採用最新第五代心率及血氧感測器，並推出Sleep Coach睡眠教練，除了可監測各睡眠階段的狀態 (淺層、深層、REM、睡不安穩狀態及清醒時間、也包含睡眠間的呼吸狀態及壓力指數) 為睡眠品質打分數，並透過監測日常運動、小睡/午睡、睡眠HRV、夜間睡眠等綜合指標，提供業界最完整的個人化睡眠分析與建議。使用新增的自動小睡偵測及小睡紀錄功能即可於Body Battery身體能量指數獲取白天小睡後身體能量分析，除白天小睡外還能依據夜晚睡眠、壓力、訓練等指標協助判斷精力充沛程度；時差顧問會根據自動偵測或手動輸入時區來幫助用戶快速調整生理時鐘；早安晨報可於一早醒來顯示前晚睡眠摘要、睡眠HRV、進階身體能量指數、天氣預報等，時刻關心用戶健康，Garmin知曉優質睡眠來自白天的活動習慣與夜間的休息，研發推出全新Sleep Coach睡眠教練提供專業睡眠訓練，指導用戶掌握一夜好眠的關鍵。

健康運動也有助於睡眠品質，Garmin Venu 3系列內建超過30種室內外運動模式，搭配進化版Muscle Map完整紀錄訓練組數與對應肌群分布，有效提升訓練效率；訓練成效與恢復時間在運動完立即提供分析，了解當次訓練進步幅度替下次訓練做更好安排。Venu 3新增冥想指南，可隨心情選用不同主題，以手錶直接播放音樂、人聲、影片三種引導方式進行身心鍛鍊。此外，為優化輪椅族群使用體驗，透過實驗，針對輪椅使用者生理分析參數進行洞察推出全新演算法設計的輪椅模式，具備輪椅使用者專屬的多項運動模式和鍛鍊計畫，以及重心偏移警示提醒輪椅使用者適度轉移體重重心，以減輕久坐的潛在壓瘡問題，為輪椅族群提供更個性化的健康和健身體驗。

不僅在健康與運動監測領域全面升級，Garmin Venu 3也幫助用戶輕鬆開啟智慧生活，全新聲控功能可與智慧手機配對直接於腕上撥接電話、回覆訊息，甚至還能提供人聲運動指導，可儲存多達650首串流平台音樂播放清單，Garmin Pay行動支付支援信用卡及悠遊卡等智慧功能。

Garmin Venu 3 系列新品上市期間，Garmin跨界攜手專業好眠夥伴，推出Venu 3睡好就型消費者活動：