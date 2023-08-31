如何備孕CP值才高？生殖醫揭3大迷思 中醫輔助試管療程成國際趨勢

（台灣英文新聞／醫藥組 台北報導）在台灣，每7對夫婦就有1對有不孕症的困擾，加上晚婚晚孕已成一種趨勢，每一對求子心切的夫妻可說是跟時間賽跑，為能及早成功懷孕，透過中醫「養卵」、「養精」等輔助試管嬰兒療程，已成現今國際趨勢。

一名多囊性卵巢患者曾嘗試2次人工受孕和2次試管嬰兒，均以失敗收場，被原本的婦產科主治醫師「宣判出局」。後來輾轉透過友人介紹嘗試中醫門診，透過針灸、埋線、艾灸等調理後，最終取卵與植入均一次成功，順利懷孕生子。

TFC臺北婦產科診所生殖中心解釋，卵泡品質差、卵子數量少、肌腺症、巧克力囊腫、多囊卵巢症候群、子宮肌瘤、內膜厚度不足、重複性流產、免疫問題（血栓），以及精子活動力差的患者，建議可經由中醫調理，以更好的身體狀態進入試管療程取得更好的成果。

民眾對於中醫醫療的接受度高，舉凡跌打損傷、過敏和腸胃道治療等，但搭配西醫進行不孕症治療時普遍存在許多迷思，例如中藥隨手抓就可以調養體質好備孕、要先看中醫調體質，才能進入西醫療程，以及中醫輔助會影響試管療程等，因而錯過黃金生育期。李和蓁中醫師表示，不孕症的治療方式並非二擇一，中醫與西醫在試管嬰兒療程應是相輔相成。

迷思一：「中藥隨手抓就可以調養體質好備孕」

中藥調理確實能有效改善子宮與卵巢狀況，但食用來路不明的中藥材也會有重金屬殘留的可能，反而會加劇不孕症的問題。近10年國外不少研究報告顯示，試管療程失敗族群的血液含鉛量，與成功懷孕族群的數值有明顯差異。血鉛濃度較高的話，不僅成熟卵數減少，著床率、懷孕率、活產率都明顯下降。有來源依據的科學中藥，透過嚴格把關確保未有重金屬殘留，並由合格的中醫師調藥才能有效助孕。

迷思二：「要先看中醫調體質，才能進入西醫療程」

李和蓁表示，「年齡」是決定卵品質與數量的關鍵。研究顯示，超過35歲後卵子品質與數量會大幅下降，與25歲相比，懷孕率至少下降26%。求孕婦女相當於在與時間賽跑，若只單方面以中醫調養身體，反而恐錯過黃金治療期，建議應採取中西醫合併整療，更能加速備孕療程。

迷思三：「中醫輔助會影響試管療程」

李和蓁強調，中醫為全人的治療，能夠系統性的調養身體狀況，並且與西醫治療相輔相成，改善醫學與血液生化數值無法解釋的問題。

針對療程的主要四個階段，中醫則提供不同的輔助效果：包含「試管前期」著重體質調整，可整體提高懷孕機率；「促排卵期」力求舒暢氣血改善卵巢功能，促進卵泡發育；「胚胎植入前」則透過滋腎養肝、活血通經，改善子宮環境，以提高植入成功率；「胚胎植入後」則需促進持續妊娠，改善前期各種不適。

談及坊間中醫調養和中醫輔助試管療程的差異性，李和蓁說，試管療程與中醫整療配合的關鍵點在於，透過生殖中心的中醫師調理身體更勝於其他中醫治療。生殖醫學中醫師能夠清楚掌握西醫的治療策略，透過即時臨床檢驗數據，搭配西醫用藥療程計畫，減少療程中誤差，提供精準個人化的中醫調理，才能雙管齊下有效提高懷孕率。