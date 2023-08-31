台灣原民金曲歌手拉卡‧巫茂再出輯！葛萊美級視覺設計搭配賽德克史詩電音磅礡登場

（台灣英文新聞／娛樂組 綜合報導）在熱門影視《八尺門的辯護人》當中飾演被害船長、綽號阿飛的賽德克族金曲歌手拉卡‧巫茂，繼2013年發行《流浪的歌》後，時隔十年再度推出全新創作電音專輯《飛翔傳說》，專輯還與知名電音製作人DJ大衛、葛萊美最佳專輯包裝設計獎得主李政瀚合作，從音樂到視覺都極具辨識度也打破外界對原住民音樂的想像，引起外界關注及討論。

新專輯《飛翔傳說》融合古謠、現代、流行以及電音元素，更加入象徵部落榮耀的神祕樂器「獵首笛」。相傳在早期賽德克族出草文化中，藉由吹響獵首笛的笛聲即可召回被獵者的靈魂，而男性必須成功獵取敵人的首級後才有資格佩戴。隨著日治時期當時政府的嚴格禁止，這項獨特的文化和器樂便逐漸失傳。透過曲目編排與聲音設計，失傳以久的「獵首笛」再次迴盪山谷間，替歌曲增添幾分神秘色彩。拉卡‧巫茂表示「希望透過音樂讓失落的聲音再次回到世界，並在當代社會中找到價值。」

製作人DJ大衛透過現代電音的融合，讓專輯呈現出磅礡震撼的宏闊史詩感。DJ大衛說「這次的製作非常具挑戰性。因為要融入不同型態的電音，還要讓音樂聽起來能有畫面。」

專輯由〈祖靈之眼〉揭開序幕，老鷹鳴叫聲象徵進到山林部落的旅程之始，拉卡‧巫茂的嗓音搭配陣陣電子音樂，塑造出壯烈的電影場景，聽者彷彿穿越時空，正跟隨著部落勇士前往一趟奇幻的冒險。

此次實體專輯裝幀設計由葛萊美獎「最佳專輯包裝設計獎」 得主李政瀚操刀設計，再次與知名塗鴉藝術家BLACKZAO合作 ，以賽德克族傳統符號結合AI繪圖技術，拆解符號元素後再構成， 組成富科幻及神秘色彩的超現實圖像。搭配專輯首曲的老鷹鳴叫， 每一次打開專輯時，都能看到老鷹展翅飛翔的畫面。

拉卡‧巫茂說「這張專輯就像是一場 音樂冒險，也是我們對賽德克族文化的致敬。」專輯《飛翔傳說》 已於各大數位串流平台發行，精美實體將於9月5日上市。