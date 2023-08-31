文博會「IP主題館」9/26開幕 「台灣特有種」見證插畫藝術美好時代

（台灣英文新聞 / 文化組 綜合報導）2023台灣文博會將於9月22日啟動，文化部30日再公布一大亮點，首度集合23個台灣插畫藝術創意IP於「IP主題館」展出，以「台灣特有種」之姿，9月26日華山園區開幕。

文化部表示，「IP主題館」將藉由電子書、立體公仔、平面印刷等多媒材應用，呈現IP跨界創作的魅力，更透過難得一見的角色草稿、影音訪談，讓大眾深度了解當代創作者從台灣走向國際的「圖徑」。

文化部指出，此次參與IP主題館的創作者名單，堪稱「台灣IP明星隊」，陣容堅強。從大眾熟悉的幾米、我是馬克，到屢獲國內外插畫藝術大獎肯定的徐至宏、小油画、Croter、michun和角斯角斯，再到坐擁龐大社群粉絲、進攻日韓市場的美美、茶葉少女，活脫就是一頁台灣插畫藝術的演進史。

展覽內容依創作者的特色，分為有種自然、有種文化、有種當代等3大主軸，以插畫、圖文展現創作者對台灣生態與社會議題的深度探索，如充滿童趣的「島嶼蕨蹤」、奇幻多變的「妖怪遶境」、輕鬆開腥的「ikuiku channel Always open」。

此外，IP主題館以「台灣IP明星隊」的意象，在戶外打造長達10公尺的明星隊打卡牆、由文策院協助推廣到日本及韓國的14個台灣IP展示牆，以及IP角色的限量選品扭蛋機。

IP主題館策展人黃米露表示，希望透過展覽，讓更多人知道，這些圖文、IP的創作者，本身就是台灣特有種。「找到對的IP、放在對的位置，就能為品牌大加分。」黃米露認為，台灣創作者在繪圖架構、圖像傳達資訊的能力都很強，或可歸功於台灣豐富多元、自由開放的社會氛圍。

文化部表示，除了在「IP主題館」可以見到這些精彩IP匯聚，走出展館，來到春水堂、茶湯會、臺灣大車隊、老爺酒店和新光影城等通路，也可以看到台灣IP與企業合作的交流。

參展角色包括：BOUNCE、Bonbon 法鬥哥、MEIMEI by H.H 先生、Kuroro 宇宙探查隊、丁原生、小貓巴克里、小高潮色計事務所、小油画 Little Oil Art、米米、 汪來汪趣、洪添賢、我是馬克、角斯角斯、施昭羽、茶葉少女、徐至宏、夏仙、幾米—月亮忘記了、葉依柔、滷沙沙、劉正堃、饅頭家族、灣Ａ 麻

更多訊息可至2023台灣文博會官網。



台灣IP明星隊（圖／文化部）



夏仙，2019 波隆那臺灣館邀請展出、2021線上臺灣繪本插畫展。（圖／文化部）