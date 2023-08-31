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美國首次動用外國軍事融資軍援台灣 以往僅主權國家適用

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By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/31 11:22
F-16V戰機升空（圖／軍聞社）

F-16V戰機升空（圖／軍聞社）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）拜登政府已批准了透過「外國軍事融資」（Foreign Military Financing，FMF）方案對台軍援，是美國對台灣首度動用此種援助模式，通常此類援助僅用於主權國家，台灣重要性不言而喻。

美聯社路透社報導，國務院已於30日知會國會，馳援台灣一批8,000萬美元的軍備，助台強化自我防衛能力，提升海域意識及海上維安能力。

這筆金額雖僅佔國會20億美元預算的一小部分，其弦外之音卻肯定激怒中國。外國軍事融資是由美國納稅人出資，通常僅供協助主權獨立國家，但美方官員旋即澄清，FMF援台之舉不代表美方政策有任何改變。

美國對台軍售（Foreign Military Sales，FMS）行之有年，FMF卻是首次。此前唯一一個接受美國FMF軍援的非國家單位是位於衣索比亞的非洲聯盟（African Union）。

援助內容並未公布，僅知涵蓋防空系統、海岸防衛系統、裝甲車、步兵戰車、無人機、彈道飛彈、資安防護設備、先進通訊器材、保護配備、彈藥等。除了實體裝備，也可能用於訓練台灣軍隊。

白宮7月底才透過「總統撥款權」（presidential drawdown authority，PDA），宣布對台提供價值3.45億美元的武器，也創了對台軍援首例。上週，美國宣布新一波對台軍售，包括5億美元的F-16戰機紅外線搜索追蹤系統（IRST）。
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