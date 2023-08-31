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2023台中國際動畫影展10月登場　開閉幕片有世界首映

台中市政府：今年的雙開幕影片由世界首映的台灣動畫《妖怪森林》（LUDA）及台灣首映的法國動畫《琳達想吃雞！》（Chicken for Linda!）共同揭開序幕，閉幕片則有日本動畫《火之鳥：回憶中的花》（PHOENIX: Reminiscence of Flower）

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/31 12:22
照片由上而下：法國動畫《琳達想吃雞！》（Chicken for Linda!）、台灣動畫《妖怪森林》（LUDA）。（Taiwan&nbsp...

照片由上而下：法國動畫《琳達想吃雞！》（Chicken for Linda!）、台灣動畫《妖怪森林》（LUDA）。（Taiwan ...

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）「2023台中國際動畫影展（TIAF）」將於10月13日在台中舉行，今年的雙開幕影片由世界首映的台灣動畫《妖怪森林》（LUDA）及台灣首映的法國動畫《琳達想吃雞！》（Chicken for Linda!）共同揭開序幕，閉幕片則有日本動畫《火之鳥：回憶中的花》（PHOENIX: Reminiscence of Flower），預料將引爆一股搶票風潮。

台中市政府新聞局長鄭照新表示，本屆雙開幕片之一的台灣動畫《妖怪森林》，是由導演王世偉慢火細熬超過10年籌備製作而成，從9分鐘的短片發展成83分鐘的動畫長片，角色構想源自於台灣民俗故事中的妖魔鬼怪，敘述主角小女孩菈奇和魔神仔路達，一同展開奇幻的尋親之旅，也闡述信任與友情的珍貴。他還說，身為台中人的王世偉導演曾以《再探飛鼠部落》、《吉娃斯愛科學》兩部原創動畫影集，獲得二座金鐘獎最佳動畫節目獎的肯定，《妖怪森林》能在本屆影展進行世界首映意義相當深遠，導演也很開心能將世界首映留給家鄉，希望將這部片獻給在這片土地上的大小孩們。

執行長林盈志表示，另一部精彩的開幕片邀來甫獲2023法國安錫國際動畫影展水晶獎的《琳達想吃雞！》，是曾以《無手的女孩》(The Girl Without Hands）(2020入選TIAF觀摩長片單元)拿下安錫動畫影展評審團特別獎、法國凱撒電影獎最佳動畫電影提名的法國動畫導演塞巴斯蒂安勞登巴（Sébastien Laudenbach）最新作品，內容描述琳達因為被母親冤枉而受到不公平地懲罰，母親寶萊決定盡一切努力來彌補琳達，作品中簡約不拘的線條及鮮明的色塊，每一個畫面都像是幅現代畫。《琳達想吃雞！》打破了色彩、框架、線條，以及大人們的社會規範，是部大小朋友都適合的溫馨家庭喜劇。

閉幕片《火之鳥：回憶中的花》，林盈志說，能搶先日本在台上映是一件非常不容易的事，是由日本知名動畫工作室、同時為本屆影展焦點工作室的Studio4℃製作，改編自日本漫畫大師手塚治虫創作生涯高峰之作品《火之鳥》。經典漫畫《火之鳥》以手塚治虫宏大的思想觀凝結而成，描繪人類的愛、恨、生、死，看見生命的真正意義。《火之鳥：回憶中的花》則講述在太空探索時代，男女主角逃離被摧毀的地球，兩人定居在伊甸園17號星球的故事。導演西見祥示郎（Shojiro NISHIMI）以獨特的動畫風格而聞名，曾是2006年動畫電影《鐵甲奇俠》的監修動畫導演，與法國合作製作的動畫電影《馬德法克大逃殺》（Mutafukaz）（2017年上映，2018入選TIAF觀摩長片單元）更入圍動畫領域的最高榮譽之一的第46屆安妮獎最佳獨立動畫長片獎。

「2023台中國際動畫影展」將在10月13日至10月21日在台中大魯閣新時代威秀影城舉行，台中市政府表示，世界首映的開幕片《妖怪森林》也已規劃主題論壇及映後座談，更多最新片單及活動資訊將陸續在公布，影迷可密切關注官方網站及臉書粉絲專頁。

2023台中國際動畫影展10月登場　開閉幕片有世界首映

2023TIAF閉幕片，《火之鳥：回憶中的花》由日本知名動畫公司studio4製作。(圖片由台中市政府提供)
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