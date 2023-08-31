美韓聯合軍演「乙支自由護盾」派出B-1B轟炸機　北韓30日發射2枚彈道飛彈

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）北韓昨（30）日晚間發射兩枚彈道飛彈，推測墜落在日本專屬經濟區外。

日本防衛省透露，北韓分別於30日晚間11點38分及11點46分向東海發射各一枚彈道飛彈，飛行距離分別為350公里及400公里，飛行最高高度為50公里。

韓聯社報導，以飛彈的飛行距離來看，目的似乎是在對位於南韓忠清南道雞籠台的陸軍、海軍及空軍司令部展現攻擊能力，從平壤順安機場到雞籠台的直線距離約為350公里，與飛彈飛行距離一致。

日本首相岸田文雄指示迅速、準確地向國民提供訊息，並準備應對意料之外的事態等。

日本政府表示，包含不斷發射彈道飛彈的行為在內，北韓的一系列行動威脅著日本、地區及國際社會的和平與安全，向北韓提出嚴正抗議與強烈譴責。

此次的發射是自上個月24日向東海發射兩枚短程彈道飛彈後，時隔37日再次發射飛彈。

分析認為，此次的飛彈發射是在對自21日開始的美韓聯合軍演「乙支自由護盾」（UFS）表達抗議。美國正好於昨（30）日派出2架B-1B轟炸機部署於南韓，每當美國B-1B轟炸機出現於南韓，北韓都會十分敏感，今年3月就曾在宣傳媒體中對此譴責道，「南韓已淪為死亡天鵝經常徘徊的湖」。

南韓聯合參謀本部也對此表達強烈譴責，要求北韓立即停止發射飛彈，也強調，南韓軍隊在堅定的聯合防衛態勢下進行UFS演習及聯合訓練，以壓倒性應對北韓任何挑釁的能力為基礎，維持穩固的應對態勢。