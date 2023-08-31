變異株BA.2.86逾35個突變 首現蹤加拿大 恐已在社區中傳播

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）加拿大衛生官員日前表示，在卑詩省（British Columbia）驗出國內首例感染新冠肺炎（COVID-19）高度突變的新型變異株BA.2.86個案，這名確診個案未有外地旅遊史，預料該病毒已在社區中傳播開來。

路透社報導，卑詩省首席衛生官Bonnie Henry與衛生廳長Adrian Dix在29日的聯合聲明中表示，這名個案未住院治療，而此次驗出BA.2.86變異株也不會改變卑斯省當地民眾的染疫風險。

他們表示，對於新型變異株BA.2.86現蹤於加拿大，他們並不感到意外，新冠疫情雖然趨緩，但仍在全球傳播，且病毒仍不斷增強其適應性，加速傳播效率。

全球首例BA.2.86變異株個案於7月24日現蹤於丹麥後，緊接著美國、瑞士和以色列也通報出現這種新變異株的確診病例，相較於2023年主要流行的XBB.1.5變異株，BA.2.86變異株帶有超過35個突變。。

美國疾病管制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）上週警告，那些曾經確診新冠肺炎和接種過疫苗的人有較大機率感染新型變異株BA.2.86。

科學家表示，雖然持續監測BA.2.86很重要，但鑑於全球已透過大規模疫苗接種和感染來建立免疫防禦，因此病毒不太可能再造成大量確診和毀滅性的死亡浪潮。

根據美國CDC截至8月23日的統計，全球共通報9例BA.2.86變異株確診病例，包含丹麥3例、南非2例、以色列1例、美國2例和英國1例，而這數據尚未涵蓋加拿大的新增個案。