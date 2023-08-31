串遊全台觀光景點！台灣好行新增籌開18條路線　每月加開逾1400班次

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）為滿足旅客行旅需求，推動「 台灣好行」優化服務，交通部觀光局今(31)日表示，規劃新增「台灣好行」景點串遊路線， 今年已累計新增籌開18條路線，目前4條已順利上路， 全臺總計開行69條路線，同步輔導各路線增開班次， 目前每月共增開逾1400班次，期能創造更優質的大眾運輸交通服務，讓旅客安心出遊。

為提供國內外自由行旅客友善的旅運服務，交通部觀光局自2010年起輔導各直轄市、縣(市) 政府及所屬國家風景區管理處推動「台灣好行」景點接駁公車， 提供串接國內主要交通運輸場站至全臺重要觀光景點間之接駁服務， 至今邁入第13年，目前有69條路線開行， 疫情前每年吸引400多萬名旅客搭乘， 為台灣重要的旅遊交通工具。

交通部觀光局代理局長周廷彰表示，隨著疫情趨緩， 為活絡疫後國旅市場及增進國境開放後自由行旅客旅遊之便利性， 觀光局配合行政院觀光景點公共運輸接駁方案，推動「台灣好行」 優化服務，包含「乘車半價優惠」、「增開班次」、「 新增串遊路線」及「景點招呼站牌融入在地特色」等4項措施。 其中「乘車半價優惠」活動已自今(2023)年5月20日起跑， 民眾可持電子票證（含行動支付）搭乘優惠路線享票價半價優惠， 至7月底已累計逾83萬人次搭乘，目前運量持續增加。

另外「 新增串遊路線」部分，繼今年初核定新增台中市(豐后線)、 南投縣(日月潭-溪頭線、瑞龍瀑布線、雙龍線)及高雄市( 壽山國家自然公園)等7條路線後，8月份再評選出11條新增景點串遊路線， 如日月潭國家風景區管理所提「日月潭-阿里山線」， 串聯國內日月潭、阿里山兩大國際旅客最愛觀光景點； 金門縣政府提出之「國境之西線」，採郵輪式公車方式營運， 藉由新落成啟用的金門大橋串聯大小金門觀光景點， 引領旅客深度體驗金門歷史人文發展，每條路線各具特色， 值得旅客期待。

周廷彰說，在「增開班次」班次部分，目前已有 11條「台灣好行」路線申請每月配合共增開逾1400班次， 盡力提升服務運量。而「景點招呼站牌融入在地特色」方面， 則朝今年先完成2條示範路線特色候車亭的打造， 提昇旅客候車感受及旅遊體驗而努力，逐步推升觀光景點旅運供給。

搭乘「台灣好行」景點接駁公車可便利暢遊全臺重要觀光景點， 是最環保愛地球的綠色旅遊方式， 歡迎民眾於2025年8月31日前多加利用半價優惠活動， 盡享台灣美景。